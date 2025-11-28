Coca-Cola phải nộp hơn 820 tỷ đồng cho cơ quan thuế

TAND TPHCM đã tuyên án vụ Công ty Coca-Cola Việt Nam kiện Tổng Cục thuế (nay là Cục thuế).

Theo đó, trong quyết định ngày 27/11, HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam về việc yêu cầu tòa án hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc truy thu thuế 821 tỷ đồng và huỷ một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng Cục thuế đối với công ty này.

HĐXX giữ nguyên quyết định truy thu thuế và xử phạt 821 tỷ đồng của Cục thuế đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Nhà máy Coca-Cola Việt Nam (Ảnh: Coca-Cola Việt Nam).

Theo nội dung vụ kiện, ngày 25/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Cụ thể, Tổng Cục thuế ra quyết định truy thu thuế với số tiền hơn 471 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị truy thu là hơn 60 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 359 tỷ đồng, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài gần 52 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng tính tiền chậm nộp thuế là hơn 288,6 tỷ đồng. Công ty Coca-Cola Việt Nam còn bị phạt vi phạm hành chính hơn 61,6 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Coca-Cola Việt Nam phải nộp là 821 tỷ đồng.

Đến ngày 9/1/2020, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã khiếu nại một phần quyết định xử phạt hành chính trên về các khoản tiền thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Sau đó, cơ quan thuế ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung không công nhận nội dung đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định phạt và truy thu 821 tỷ đồng.

Đến ngày 26/5/2022, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã khởi kiện yêu cầu TAND TPHCM hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hủy một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng Cục thuế.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM khẳng định, quyết định truy thu thuế 821 tỷ đồng của cơ quan thuế là có căn cứ và đề nghị HĐXX bác đơn của bên khởi kiện.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam như đã nêu trên.