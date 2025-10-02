Cơ sở bán trà sữa giảm cân chứa chất cấm bị phạt 144 triệu đồng

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt bà N.H.Q., 29 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh), về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm.

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” (Ảnh: Hữu Việt).

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra cơ sở “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” và gian hàng cùng tên trên Shopee, phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ 76 hộp trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” không có hóa đơn, chứng từ. Bao bì ghi “Made in Denmark” nhưng mã vạch không cho thấy thông tin nhà sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa Sibutramine – chất bị cấm do nguy cơ gây rối loạn tim mạch và tổn hại hệ thần kinh. Lô hàng trị giá gần 40 triệu đồng, trong khi doanh thu trực tuyến của cơ sở ước đạt gần một tỷ đồng.

Ngoài phạt tiền, bà N.H.Q. còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đình chỉ kinh doanh thực phẩm 11 tháng và chấm dứt việc bán sản phẩm trái phép.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang công an, viện kiểm sát và cơ quan thuế để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.