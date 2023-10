Cô gái tông ngã 2 tên cướp trước cổng khu công nghiệp

Ngày 28/10, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Sang (28 tuổi) và Trần Minh Luân (24 tuổi) cùng ngụ thị xã Bình Minh để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Luân, Sang cùng xe mô tô dùng để đi cướp giật tài sản (Ảnh: CTV).

Khoảng 7h ngày 27/10, Luân điều khiển xe máy chở Sang đến khu công nghiệp Bình Minh thuộc xã Mỹ Hòa.

Khi đến cổng khu công nghiệp, cặp đôi phát hiện chị P.T.N.C. (24 tuổi) đang lái xe máy, trên trước giỏ xe có để điện thoại di động. Họ áp sát người phụ nữ, giật điện thoại.

Thời điểm này công nhân đi làm đông nên 2 tên cướp không thể chạy nhanh. Chị C. tăng ga đuổi theo tông mạnh làm 2 kẻ gây án ngã xuống đường. Chị C. tri hô, cùng người dân bắt giữ Luân và Sang giao cho công an địa phương.

Kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện trong xe của 2 nam thanh niên còn giấu 1 biển số xe máy.

Công an thị xã Bình Minh đang mở rộng điều tra vụ án.