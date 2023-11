Cô gái bị tát, một người thiệt mạng, nhiều người vào tù

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lô Thanh Hải (29 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Phạm Tùng Khánh (33 tuổi, trú thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Liên quan đến vụ án này còn có bị cáo Phạm Thục Khanh (30 tuổi, em gái Khánh và là dì của Hải) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng; Hồ Viết Quyền (27 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị truy tố tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Lô Thanh Hải bị tuyên phạt tù chung thân (Ảnh: Hoàng Lam).

Vụ án xảy ra từ 4 năm trước. Theo cáo trạng, tối ngày 25/7/2019, do mâu thuẫn tại quán thịt chó ở thị trấn Kim Sơn, Thục Khanh bị anh L.M.H. (trú xã Tiền Phong, Quế Phong) túm tóc tát.

Được nhiều người can ngăn, cô gái này bỏ đi nhưng sau đó kể chuyện bị tát cho Khánh và Hải.

Hải cầm theo một con dao, một thanh kiếm và một cái phớ, cùng Khánh đi đến điểm hẹn với anh H. để "nói chuyện".

Bị cáo Phạm Trùng Khánh (Ảnh: Hoàng Lam).

Gặp nhau, Hải dùng dao chém một nhát vào tay anh H. khiến anh này bỏ chạy. Thấy anh H. cầm dao chạy về hướng mình, Khánh nhặt viên gạch ném nhưng không trúng.

Khánh dùng dao chém anh H. nhưng nạn nhân tránh được. Hải chạy tới, chém liên tiếp vào người anh H. khiến anh này phải bỏ chạy.

Khi Hải và Khánh đuổi kịp, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh bên đường. Hải nói Khánh đưa anh H. đi cấp cứu nhưng sau đó thấy anh này bị thương nặng nên rủ cậu bỏ trốn.

Cả hai được Hồ Viết Quyền chở rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hải đuổi Quyền về, còn hai cậu cháu dùng xe máy đi trốn.

Cô gái bị tát, một chàng trai thiệt mạng, nhiều người vào tù (Video: H. Lam).

Do hứng nhiều nhát chém, bị thương nặng nên nạn nhân H. tử vong sau đó.

Trong khi Thục Khanh và Quyền lần lượt bị bắt giữ thì Lô Thanh Hải và Phạm Trùng Khánh biến mất khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Hải và Khanh. Đến ngày 6/6, cả hai bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận, mong gia đình bị hại tha thứ. Bị cáo Hải đã tác động gia đình bồi thường cho phía nạn nhân 80 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Thục Khanh là dì của bị cáo Hải và là em gái của bị cáo Khánh (Ảnh: Hoàng Lam).

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Thanh Hải tù chung thân, Phạm Tùng Khánh 20 năm tù về tội Giết người.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc hai bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 270 triệu đồng.

Với tội Che giấu tội phạm, Hồ Viết Quyền bị tuyên phạt 2 năm tù. Phạm Thục Khanh bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.