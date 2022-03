Clip thanh niên lái ô tô đi trộm chó ở TPHCM

Ông N.N.T. (38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho biết, rạng sáng 17/3, nhóm thanh niên đi ô tô 7 chỗ lưu thông trên Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), phát hiện con chó nhà ông nằm trước cổng nên vòng xe lại.

Nam thanh niên thò người qua cửa ô tô bắn điện vào chú chó đang nằm trước cổng nhà (Ảnh: Cắt từ clip).

Ô tô vừa dừng trước nhà, người nam ngồi ghế sau hạ kính và dùng súng chích điện bắn thẳng vào con chó của ông T. khiến con vật tê liệt, nằm bất động.

Lúc này, một người khác mở cửa chạy lại ôm con chó còn dính mũi tên, quăng lên xe rồi cả nhóm rời đi.

Clip nhóm thanh niên đi ô tô trộm chó ở TPHCM (Clip nạn nhân cung cấp)

"Con chó tôi nuôi được 1 năm và nặng gần 10 kg. Đây là lần đầu tiên tôi thấy kẻ trộm đi ô tô bắt chó", ông T. cho biết. Khoảng 4 tháng trước, ông T. cũng bị kẻ gian đi xe máy trộm 2 con chó của gia đình.

Nam thanh niên ôm con chó của ông T. quăng lên ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã An Nhơn Tây cho biết người bị hại chưa trình báo vụ việc.

"Đơn vị luôn bố trí lực lượng công an tuần tra phòng chống tội phạm cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", lãnh đạo Công an xã An Nhơn Tây cho hay.