Chuyển hồ sơ của spa có dấu hiệu trốn thuế sang cơ quan công an

Ngày 6/3, một nguồn tin xác nhận Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại thẩm mỹ viện thuộc Công ty TNHH spa Tấm Matta (đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sang cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền.

Vào tháng 1, qua kiểm tra thuế tại thẩm mỹ viện thuộc Công ty TNHH spa Tấm Matta, cơ quan thuế phát hiện đơn vị này có vi phạm.

Cơ sở thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Spa Tấm Matta (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các năm 2022, 2023 và 2024, Công ty TNHH spa Tấm Matta đã có hành vi không ghi chép trong sổ kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế các khoản thu liên quan đến việc xác định các khoản thuế phải nộp dẫn đến hành vi trốn thuế hơn 420 triệu đồng.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Công ty TNHH spa Tấm Matta có nhiều sai phạm trong hoạt động đào tạo nghề và không cung cấp được hồ sơ, tài liệu về việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

Với đề xuất của công an, UBND phường Buôn Ma Thuột đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH spa Tấm Matta số tiền 25 triệu đồng.

Công ty TNHH spa Tấm Matta được thành lập từ tháng 1/2023 và do bà Phạm Thị Thùy Linh (29 tuổi) làm giám đốc.