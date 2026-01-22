Theo Naver, mức truy thu này được đánh giá là cao nhất từng áp dụng đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong khi đó, tờ Edaily đưa tin Cha Eun Woo đã bị Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul tiến hành điều tra từ đầu năm ngoái với nghi vấn trốn thuế.

Cha Eun Woo đang bị điều tra việc nộp thuế và bị truy thu 20 triệu won (360 tỷ đồng) (Ảnh: Naver).

Cáo buộc nhắm vào Cha Eun Woo được cho là có cấu trúc tương tự các vụ việc trốn thuế thông qua mô hình “công ty quản lý một thành viên” từng xảy ra với nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc thời gian gần đây.

Đây là hình thức bị nghi lợi dụng kẽ hở pháp luật bằng cách thành lập một công ty riêng đứng tên nghệ sĩ hoặc người thân, sau đó ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý chính nhằm chuyển thu nhập cá nhân sang thuế doanh nghiệp, từ đó giảm nghĩa vụ thuế.

Trong trường hợp của Cha Eun Woo, một công ty mang tên tạm gọi là Công ty A, do mẹ anh đứng tên, được cho là đã ký hợp đồng dịch vụ với Fantagio - công ty quản lý của nam nghệ sĩ. Mục đích bị nghi nhằm chia nhỏ thu nhập, chuyển từ mức thuế thu nhập cá nhân tối đa 45% sang thuế doanh nghiệp khoảng 20-25%.

Tuy nhiên, cơ quan thuế kết luận Công ty A không có hoạt động thực tế, bị xem là công ty “ma”. Việc từ chối công nhận pháp nhân này đã khiến Fantagio bị phạt 8,2 tỷ won (gần 147 tỷ đồng) vào tháng 8/2025, trong khi Cha Eun Woo bị xác định chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế (khoảng 360 tỷ đồng).

Cha Eun Woo phủ nhận việc trốn thuế và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ (Ảnh: Newsen).

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc điều tra bắt nguồn từ nghi vấn trốn thuế liên quan đến Chủ tịch Nam Gung Gyeon của tập đoàn Mirae ING - đơn vị sở hữu Fantagio. Từ đây, Cục Thuế mở rộng điều tra các công ty liên quan, bao gồm cả công ty của gia đình Cha Eun Woo.

Trước làn sóng thông tin dồn dập, phía Cha Eun Woo đã lên tiếng phản bác. Đại diện nam diễn viên khẳng định việc thành lập công ty riêng xuất phát từ lo ngại nội bộ Fantagio bất ổn, nhằm bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ, không nhằm mục đích trốn thuế. Phía này nhấn mạnh Công ty A được đăng ký kinh doanh hợp pháp, không phải công ty “ma”.

Đội ngũ pháp lý của Cha Eun Woo cho biết đang tiến hành kháng cáo quyết định truy thu, sẵn sàng đưa vụ việc lên các cơ quan cấp cao hơn như Viện Thẩm định Thuế. Nam diễn viên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cha Eun Woo được truyền thông và người hâm mộ gọi là "thiên tài gương mặt" nhờ vẻ ngoài hoàn hảo (Ảnh: Daily).

Hiện, thông tin liên quan đến tài tử sinh năm 1997 phủ sóng truyền thông châu Á. Trước khi vướng ồn ào pháp lý, nam nghệ sĩ sở hữu hình ảnh “nam thần” sạch scandal, được yêu mến nhờ ngoại hình nổi bật, đời sống kín tiếng và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Cha Eun Woo, tên thật Lee Dong Min, ra mắt cùng nhóm nhạc ASTRO vào năm 2016 và nhanh chóng vươn lên hàng ngũ sao hạng A. Ngoại hình được xem là lợi thế lớn nhất của anh, thường xuyên được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi là “thiên tài gương mặt” hay “tài sản quốc gia”, với chiều cao 1,85m và vẻ ngoài gần như “không góc chết”.

Bên cạnh nhan sắc, Cha Eun Woo còn gây chú ý với thành tích học tập xuất sắc, chỉ số IQ từng được công bố là 142, thông thạo nhiều ngoại ngữ và chơi được nhiều nhạc cụ. Anh cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, đồng thời là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn.

Năm 2025, Cha Eun Woo còn hoạt động trong quân ngũ và nhận vinh dự (Ảnh: Astro).

Tháng 10/2025, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho phép đảm nhận vai trò MC trong sự kiện văn hóa thuộc tiệc chiêu đãi Hội nghị Cấp cao APEC - một ngoại lệ hiếm hoi đối với quân nhân tại ngũ.

Truyền thông Hàn Quốc khi đó nhận định hình ảnh Cha Eun Woo là đại diện tiêu biểu cho “Hallyu 3.0”, giai đoạn văn hóa đại chúng Hàn Quốc được tích hợp sâu vào chiến lược ngoại giao và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình kháng cáo và chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, nhưng ồn ào này đã phần nào làm ảnh hưởng tới hình ảnh “nam thần không tì vết” mà Cha Eun Woo xây dựng suốt nhiều năm qua.