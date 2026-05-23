Chuỗi đổ vỡ tình cảm dẫn tới vụ thảm án 3 người ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Công Bằng (45 tuổi), người ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Các nạn nhân gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T., cùng ngụ địa phương). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và bà T..

Liên quan vụ việc, chuyên gia tâm lý tội phạm đã chia sẻ về diễn biến tâm lý dẫn đến hành vi gây án của nghi phạm.

Dồn nén tâm lý kéo dài

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, cho biết, trong nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hành vi giết người thường không bùng phát hoàn toàn tức thời mà là kết quả của sự dồn nén tâm lý kéo dài.

Ở trường hợp này, có thể thấy Nguyễn Công Bằng đã trải qua nhiều đổ vỡ và xung đột trong quan hệ cá nhân như hôn nhân tan vỡ, mâu thuẫn với gia đình, bị người thân quay lưng, cuộc sống tình cảm kéo dài trong trạng thái bất ổn.

"Khi một người đặt quá nhiều kỳ vọng, lệ thuộc cảm xúc hoặc xem mối quan hệ tình cảm như điểm tựa cuối cùng, nguy cơ khủng hoảng tâm lý khi mối quan hệ rạn nứt sẽ rất lớn", Thượng tá Hiếu nhận định.

Nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân cũng là hiện trường vụ án (Ảnh: An Huy).

Từ góc độ tâm lý tội phạm, trạng thái ghen tuông, tổn thương tự ái, cảm giác bị phản bội hoặc bị ruồng bỏ có thể khiến một cá nhân rơi vào tâm thế cực đoan, từ yêu thương chuyển sang thù hận. Nếu người đó sử dụng rượu bia, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và không có cơ chế giải tỏa tâm lý lành mạnh, cơn giận có thể nhanh chóng biến thành hành vi bạo lực đặc biệt nghiêm trọng.

Điều đáng lưu ý là trong thời điểm kích động mạnh, nhiều đối tượng không còn suy nghĩ đầy đủ về hậu quả pháp lý hay đạo đức. Họ hành động theo cảm xúc chiếm hữu, trả thù hoặc muốn "hủy diệt tất cả" trong cơn mất kiểm soát.

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, tình cảm là lĩnh vực tác động rất mạnh đến cảm xúc con người. Khi yêu, nhiều người không chỉ đầu tư tình cảm mà còn đặt vào đó danh dự, kỳ vọng và cảm giác sở hữu. Vì vậy, khi bị phản bội, chia tay hoặc từ chối, họ dễ rơi vào trạng thái tổn thương sâu sắc, đặc biệt với những người có tâm lý lệ thuộc tình cảm hoặc cái tôi quá lớn.

Trong tâm lý học, ghen tuông là cảm xúc có khả năng kích hoạt hành vi bạo lực rất mạnh bởi nó thường đi kèm cảm giác mất mát, bị xúc phạm và sợ bị thay thế. Nếu cá nhân không đủ khả năng kiểm soát cảm xúc, họ có thể hình thành suy nghĩ lệch lạc như: "Nếu tôi không có được thì người khác cũng không được có", hoặc "phải trả giá vì làm tôi đau khổ".

Giữ khoảng cách với người kích động

Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, để tránh hậu quả đáng tiếc, điều quan trọng nhất là mọi người phải học cách chấp nhận đổ vỡ như một phần của cuộc sống. Khi mâu thuẫn tình cảm xảy ra, các bên cần giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc trong lúc kích động, không sử dụng rượu bia để giải quyết cảm xúc và nên tìm đến người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ.

Gia đình cũng đóng vai trò rất quan trọng. Khi thấy người thân có biểu hiện bất ổn như tuyệt vọng, ám ảnh ghen tuông, đe dọa, mất ngủ kéo dài hoặc nói đến chuyện "cùng chết", người thân không nên xem nhẹ mà cần can thiệp sớm, động viên, giám sát và hỗ trợ tâm lý kịp thời.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, chia sẻ về vụ việc (Ảnh: NVCC).

"Tôi cho rằng điều đầu tiên cần ghi nhớ là không có nỗi đau tình cảm nào đáng để đánh đổi bằng một mạng người hay cả cuộc đời của chính mình", Thượng tá Hiếu nói.

Theo vị chuyên gia, trong trạng thái khủng hoảng, con người rất dễ nghĩ rằng cảm xúc hiện tại là tận cùng và không thể vượt qua. Tuy nhiên, thực tế cảm xúc dù dữ dội đến đâu cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Điều nguy hiểm nhất là hành động trong lúc tâm trí mất cân bằng.

Vì vậy, khi cảm thấy quá tức giận, tuyệt vọng hoặc bị kích động, mỗi người cần chủ động tách mình khỏi tình huống xung đột, không gặp trực tiếp đối phương, không sử dụng rượu bia hay hung khí, đồng thời tìm người để chia sẻ. Chỉ cần vượt qua vài giờ hoặc vài ngày cao điểm cảm xúc, nguy cơ xảy ra hành động cực đoan sẽ giảm đi rất nhiều.

“Ngoài ra, mỗi người cần học cách nhìn tình yêu bằng sự trưởng thành hơn. Tình cảm không phải sự sở hữu tuyệt đối và chia tay không đồng nghĩa với sự sụp đổ của cuộc đời. Người bản lĩnh không phải người giữ được đối phương bằng bạo lực mà là người giữ được sự tỉnh táo và nhân tính của mình trong lúc đau khổ nhất”, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bà T. rồi xảy ra cự cãi. Nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Bằng tiếp tục tấn công anh B. (con bà T.) khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Theo người dân địa phương, anh B. vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Nguyễn Cao Bằng bị công an bắt giữ ngay trong đêm sau khi gây án (Ảnh: A.H.).

Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn. Đến rạng sáng 20/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Công Bằng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và bà T..

Bà Nguyễn Thị Trừ (66 tuổi, mẹ nghi phạm) cho biết, Bằng là con đầu trong gia đình có 4 anh em. Sau khi học hết lớp 12 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bằng về địa phương học bằng lái ô tô rồi lái xe thuê cho người khác.

Bằng kết hôn, chung sống với vợ 14 năm nhưng không có con. Khoảng 8 năm trước, ông ta phát sinh quan hệ tình cảm với bà T. và ly dị vợ.

Theo bà Trừ, vì thương con dâu nên bà ngăn cản Bằng đến với bà T. nhưng không thành. Giận con trai, bà đã từ mặt Bằng.

Suốt 8 năm qua, Bằng không về nhà dù nơi ở cách gia đình khoảng 2km. Ông ta sống chung với gia đình bà T. một thời gian, sau đó bị gia đình người tình đuổi ra khỏi nhà vì mâu thuẫn. Bằng đi thuê trọ nhưng vẫn tiếp tục qua lại với bà T..

Gần đây, giữa Bằng và người tình tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau khi ăn nhậu, ông ta đến nhà bà T., dùng dao sát hại người tình cùng 2 người thân của nạn nhân rồi bỏ trốn và bị công an bắt giữ.