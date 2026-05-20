Nhân chứng kể phút con rể hờ truy sát 3 người trong gia đình ở Tây Ninh

Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Bằng là nghi phạm sát hại 3 người ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T., cùng ngụ địa phương).

Mâu thuẫn với con rể hờ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nơi xảy ra vụ án là căn nhà cấp 4 mới xây nằm trên đường ĐT829. Bên cạnh căn nhà là con đường dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng rất đông người dân địa phương đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân cũng là hiện trường vụ án. Trong căn nhà nhỏ, 3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, khói nhang nghi ngút.

Ông Mai Văn Thảo ngã quỵ khi chứng kiến sự ra đi của vợ, con gái và cháu ngoại (Ảnh: An Huy).

Ông Mai Văn Thảo (chồng bà Đ., cha bà T.) không thể tin tai họa vừa xảy ra với gia đình mình. Người gây ra vụ án không ai khác chính là con rể hờ từng được ông cưu mang, trả nợ giúp trong thời gian dài. Trước sự ra đi của vợ, con và cháu ngoại, ông Thảo gần như suy sụp.

Ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ruột ông Thảo) cho biết, tối 19/5, khi hay tin gia đình anh trai gặp nạn, ông tức tốc chạy đến hiện trường. Ông bàng hoàng khi biết hung thủ chính là Nguyễn Cao Bằng - người từng sống chung như vợ chồng với cháu gái ông và được gia đình anh trai giúp đỡ.

Theo ông Vinh, gia đình ông Thảo có hai người con. Bà T. là con gái thứ hai. Trước đây, bà T. có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Sau hai lần đổ vỡ, bà có hai người con và sống cùng cha mẹ ruột, làm nghề bán bánh mì, bánh kem gần cầu Hậu Thạnh.

Hơn 2 năm trước, bà T. quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Bằng. Sau thời gian tìm hiểu, Bằng về sống chung với gia đình ông Thảo, phụ bà T. bán bánh tại căn nhà cấp 4 bên cạnh cầu Hậu Thạnh.

Theo ông Vinh, trong thời gian sống chung như vợ chồng, hai người nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, ông Thảo đuổi Bằng ra khỏi nhà và không chấp nhận người con rể hờ này. Bằng thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh, nhưng vẫn qua lại với bà T..

“Bằng trước đó đã lập gia đình nhưng ly hôn, không có con. Ông ta ăn chơi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định. Khi quen với cháu tôi, Bằng sống dựa vào gia đình cháu. Gia đình anh ruột tôi nhiều lần trả nợ giúp cho Bằng”, ông Vinh nói.

Lãnh đạo xã Hậu Thạnh đến thắp nhang, chia buồn với gia đình nạn nhân (Ảnh: An Huy).

Chú của nạn nhân cho biết, do nhiều lần phải trả nợ thay và thấy Bằng có tính ăn chơi, cờ bạc nên ông Thảo cấm bà T. qua lại với người này, từ đó xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Cách đây không lâu, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 kế bên Trạm Y tế xã Hậu Thạnh để bà T. mở quán ăn. Khi bà T. về ở và buôn bán tại đây được hơn một tháng thì bị sát hại bởi bàn tay tàn độc của Nguyễn Cao Bằng.

“Tôi nhiều lần khuyên cháu không nên quen Bằng nhưng cháu nói cuộc đời mình như vậy rồi, ra sao thì ra. Tôi cũng không biết khuyên thế nào nữa. Đến nay xảy ra vụ việc đau lòng như vậy, tôi rất đau xót”, ông Vinh bùi ngùi nói.

Van xin vẫn bị truy sát

Có mặt tại hiện trường vụ án, ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, khoảng 18h ngày 19/5, khi đang ngồi trong quán nước, ông bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang kiểm tra, ông phát hiện bà Đ. và con gái bị Bằng dùng dao đâm tử vong trong hiên nhà.

Anh B. (con bà T.) cũng bị Bằng đâm nhiều nhát, bị thương nặng và chạy ra con đường bê tông hướng vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh cầu cứu. Sau khi ra tay với các nạn nhân, Bằng cầm dao ngồi lên xe máy định rời khỏi hiện trường.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân (Ảnh: An Huy).

Tuy nhiên, thấy anh B. bỏ chạy vào cơ sở y tế, Bằng tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

“Bằng đuổi theo nạn nhân, dù B. chắp tay van xin tha mạng nhưng hắn vẫn dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Chứng kiến cảnh đó, tôi rất kinh hãi, không dám vào can ngăn”, ông M. kể.

Theo người đàn ông này, sau khi gây án, Bằng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Người dân địa phương nhanh chóng đưa anh B. vào cơ sở y tế cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng. Anh B. là cháu ngoại ông Thảo và mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Trong khi đó, bà H. (61 tuổi, ngụ gần nhà nạn nhân) cho biết, chiều xảy ra vụ án, gia đình ông Thảo thuê thợ đến lắp camera an ninh thì vấp phải sự phản ứng của Bằng. Trong lúc mâu thuẫn, Bằng dùng dao đâm bà Đ..

Thấy mẹ bị đâm, bà T. lao đến can ngăn cũng bị Bằng đâm tử vong. Nghe tiếng la hét, anh B. từ trong nhà chạy ra thì bị Bằng đuổi chém.

“Sống gần hết đời người, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ án hãi hùng như vậy. Sau vụ việc, người dân địa phương ai cũng bàng hoàng. Bằng là người ở địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi quen bà T. thì về phụ bán bánh mì cùng gia đình ông Thảo. Nguyên nhân vụ việc ra sao tôi không rõ, nhưng Bằng ra tay quá tàn độc”, bà H. chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (trái), dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: An Huy).

Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết, sau khi vụ án xảy ra, địa phương đã phân công lực lượng đến động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bước đầu, địa phương hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội để hỗ trợ gia đình. “Đây là vụ việc rất đau lòng tại địa phương”, ông Anh nói.