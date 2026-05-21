Mẹ của nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Tôi từ mặt con 8 năm qua”

Chiều muộn 20/5, phóng viên Dân trí tìm đến gia đình nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi) - người ra tay sát hại 3 nạn nhân trong một gia đình ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, hôm trước.

Đó là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong khu dân cư, hướng ra kênh Quận, cách hiện trường vụ án khoảng 2km. Thấy người lạ hỏi thăm, bà Nguyễn Thị Trừ (66 tuổi, mẹ của nghi phạm Bằng) thoáng chút lo lắng. Bà chỉ mở lòng khi biết người tìm đến là phóng viên.

8 năm không về nhà

Ngồi trên chiếc phản gỗ đặt trước hiên nhà, ánh mắt bà Trừ nheo lại, giọng nghẹn ngào như muốn bật khóc, bắt đầu kể về cuộc đời của người con vừa gây ra tội ác tày trời mà chính bà cũng không thể ngờ tới.

Người phụ nữ cho biết, Bằng là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Sợ các con khổ, vợ chồng bà cặm cụi làm ăn, lo cho Bằng cùng các em ăn học đến nơi đến chốn với mong muốn sau này có nghề nghiệp ổn định.

Bà Trừ giàn giụa nước mắt kể về con trai với phóng viên Dân trí (Ảnh: An Huy).

Bằng học hết lớp 12 thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, người đàn ông này tiếp tục học bằng lái ô tô rồi chạy xe thuê cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp ở địa phương. Sau đó, Bằng lập gia đình với người vợ đầu ở huyện Vĩnh Hưng, Long An cũ.

Hai vợ chồng chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp. Sống với nhau 14 năm nhưng không có con, Bằng nảy sinh quan hệ tình cảm với bà M.T.T.T. (41 tuổi - người vừa bị nghi phạm sát hại).

Lúc này, bà T. cũng vừa trải qua “hai lần đò”, có 2 người con và sống cùng cha mẹ ruột tại căn nhà bên cạnh cầu Hậu Thạnh, làm nghề bán bánh mì, bánh kem.

Theo bà Trừ, con trai bà và T. qua lại với nhau một thời gian. Sau đó, Bằng âm thầm nộp đơn ly hôn lên tòa án. Đến khi nhận được thông báo, con dâu bà mới biết bị chồng phản bội. Sau nhiều lần hòa giải không thành, con trai và con dâu của bà chính thức ly hôn.

“Đó là 8 năm trước. Khi biết con trai quen bà T. rồi bỏ vợ, tôi rất bức xúc. Con dâu tôi hiền lành, chịu khó nên thấy con trai đối xử như vậy, tôi không chấp nhận được. Tôi từng đến tận nhà bà T. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này nhưng bị con trai và người tình phản ứng gay gắt”, bà Trừ nói.

Nguyễn Cao Bằng bị công an bắt giữ sau khi sát hại 3 người (Ảnh: M.H.).

Người phụ nữ kể tiếp, từ thời điểm đó, bà chính thức từ mặt con trai và không chấp nhận Bằng là con của mình.

Trong 8 năm qua, dù sống tại nhà bà T., sau đó ra thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh, cách nhà khoảng 2km, Bằng chưa một lần trở về nhà hay gọi bà Trừ là mẹ.

Nhiều lần bà bắt gặp con trai chở bà T. trên đường nhưng hai bên không nhìn mặt, cũng không hỏi han nhau. Bà T. cũng chưa từng đặt chân vào nhà bà Trừ.

“Mối quan hệ của con trai tôi và bà T. không chỉ gia đình tôi mà cả gia đình bên kia cũng không chấp nhận. Vì vậy, hai người qua lại, sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn”, bà Trừ chia sẻ.

Đau lòng vì con gây họa

Mẹ nghi phạm cho biết, khoảng 6h ngày 20/5, bà mới được người dân địa phương báo tin con trai đã dùng dao tước đoạt mạng sống của bà T., cùng mẹ ruột và con trai của người tình. Lúc này, bà mới tá hỏa và không hiểu vì sao con trai lại gây ra tội ác tày trời như vậy.

Sáng cùng ngày, công an địa phương mời bà lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ một số vấn đề liên quan đến Bằng. Bà không ngờ người con vì tình mà bỏ nhà đi biệt tích suốt 8 năm, chưa từng trở về, nay lại trở thành kẻ sát nhân, cướp đi sinh mạng của 3 người.

“Cả ngày nay tôi không nghĩ được gì. Bây giờ con trai có tội thì pháp luật sẽ xử lý, tôi chỉ thấy đau xót cho gia đình người ta. Cả ngày nay báo chí đăng rất nhiều về vụ việc, nhưng tôi không dám mở điện thoại xem”, bà Trừ nói.

Gia đình tổ chức lễ tang cho 3 nạn nhân xấu số (Ảnh: An Huy).

Theo bà Trừ, Bằng là người nóng tính, đặc biệt dễ mất kiểm soát khi có hơi men trong người. Bà nghe một số người kể lại, con trai và bà T. đã xảy ra mâu thuẫn từ vài ngày trước. Trước khi gây án, Bằng có uống rượu.

Bằng chưa có tiền án, tiền sự. Bà cho rằng có thể con trai say xỉn, bộc phát nóng giận, không kiềm chế được nên gây ra vụ việc.

“Dù thế nào, tôi cũng không thể biện hộ hay bào chữa cho con vì nó đã gây ra tội ác. Làm mẹ, tôi biết nói gì bây giờ. Lâu nay, dù tôi từ mặt nó, vẫn biết nó còn sống đâu đó. Còn bây giờ, công an đã đưa nó đi rồi, coi như vĩnh biệt”, bà Trừ nói trong nước mắt.

Bà cho biết, từ khi từ mặt con trai, bà không còn quan tâm hay nhắc đến Bằng. Đến nay, bà vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể khiến con trai gây án và đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan chức năng.

“Bây giờ nhìn 3 chiếc quan tài đặt trong nhà người ta do con mình gây ra, tôi đau lòng lắm. Vì thương con dâu đầu nên đến giờ tôi vẫn giận và không thể tha thứ cho Bằng”, bà Trừ nói.