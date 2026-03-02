Chủ và nhân viên nhà hàng ở TPHCM bị cáo buộc lột đồ khách để ép trả tiền

Viện KSND khu vực 1 (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến (cùng góp vốn nhà hàng Nari, phường Sài Gòn, TPHCM) về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ (cùng là nhân viên nhà hàng Nari) và Lê Duy bị truy tố về các tội Cướp tài sản và Làm nhục người khác.

Trước đó, 6 bị can bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Làm nhục người khác. Tuy nhiên, sau khi TAND khu vực 1 trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cơ quan tiến hành tố tụng đã thay đổi tội danh sang Cướp tài sản.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h30 ngày 17/4/2024, ông Đ.P.D. (56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) một mình đến nhà hàng Nari trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé (cũ) để uống bia.

Tại đây, ông D. được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ, bao gồm 2 lon bia Heineken và một nhân viên nữ ngồi nói chuyện, hát karaoke cùng. Ông D. đồng ý và vào phòng karaoke, được một nhân viên nữ tên N. phục vụ.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Huệ và một nhân viên khác vào phòng mời bia và được ông D. đồng ý cho ngồi cùng.

Khoảng 4h cùng ngày, ông D. đề nghị tính tiền để ra về. Theo chỉ đạo của Trâm, Nguyễn Tiền Luân lập hóa đơn với số tiền 10,1 triệu đồng và đưa cho ông D. thanh toán. Tuy nhiên, ông D. không đồng ý vì cho rằng mức tiền này khác với gói dịch vụ đã được tư vấn.

Trâm sau đó đề nghị giảm 600.000 đồng (tiền phụ thu thêm nhân viên nữ), yêu cầu ông D. thanh toán 9,5 triệu đồng nhưng ông D. vẫn không chấp nhận.

Huệ gọi điện cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến giải quyết. Lực lượng này đề nghị các bên lên công an phường làm việc. Khi Huệ và Luân đi cùng ông D. đến trụ sở công an, thấy ông D. bỏ đi, Huệ chạy theo kéo ông quay lại nhà hàng, tiếp tục yêu cầu trả tiền.

Cùng lúc, Trâm gọi Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ của nhà hàng) nhờ đến hỗ trợ, đồng thời Lợi rủ thêm Lê Duy (nhân viên nhà hàng M.).

Khi kéo ông D. trở lại nhà hàng, do bức xúc, Huệ dùng táp tính tiền bằng da đánh vào đầu ông D. và dùng chân đá vào người ông này. Luân cũng đè ông D. vào tường rồi dùng tay, chân đánh ông.

Thấy ông D. vẫn không đồng ý trả tiền, Trâm dọa nếu không thanh toán sẽ cho nhân viên lột quần áo. Khi ông D. tiếp tục từ chối, Trâm yêu cầu thực hiện việc này. Ngay sau đó, Lợi và Duy khống chế, cởi áo ông D. Tiếp đó, Xuyến yêu cầu cởi luôn quần, và Duy cùng Luân tiếp tục khống chế, cởi quần ông D.

Sau khi ông D. bị lột hết quần áo, Lợi mở cửa nhà hàng, còn Duy kéo ông D. ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Khoảng 10 giây sau, Lợi mở cửa để ông D. vào lại bên trong.

Lúc này, Duy phát hiện trên quầy bar có một chiếc ví nên nói Trâm kiểm tra. Sau đó, chiếc thẻ trong ví được đưa cho Luân quét qua máy POS của nhà hàng để thanh toán 9,5 triệu đồng.

Sau khi giao dịch thành công, Lợi và Duy đưa quần áo cho ông D. mặc lại. Xuyến yêu cầu ông D. ký vào hóa đơn nhưng ông không đồng ý và đề nghị ra chốt bảo vệ dân phố mới ký.

Sau đó, Duy, Luân, Lợi và Xuyến cùng ông D. đến chốt bảo vệ dân phố để ký hóa đơn. Ông D. rời đi và sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.