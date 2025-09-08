Bắt quản trị trang "Tin Việt - Cam"

Ngày 8/9, đại diện Công an phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này là quản trị Fanpage "Tin Việt - Cam".

Trước đó, Dân trí đưa tin, vào cuối tháng 7, trên trang "Tin Việt - Cam" đăng tải hình ảnh cắt ghép cùng thông tin về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại khu vực "cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế".

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Bài viết không ghi rõ thông tin, địa chỉ, tên tuổi của cháu bé, người thân, chỉ có số điện thoại để liên hệ.

Trong một nội dung khác đăng trên trang "Tin Việt - Cam", kẻ xấu tung tin đồn nhóm bắt cóc đã quẳng cháu bé xuống đường khi bị công an phát hiện và truy đuổi. Sau đó, cánh tay cháu bé không may bị bánh xe cán qua nên phải cắt bỏ.

Kẻ xấu còn bịa đặt cháu bé nói trên là con của một người phụ nữ khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, kèm số tài khoản để kêu gọi từ thiện.

Các nội dung sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận. Không ít người đã gửi tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, với mong muốn giúp đỡ cháu bé.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện bắt cóc chỉ là bịa đặt, giật gân để kêu gọi tiền từ thiện. Thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại thành phố Huế. Địa điểm được nêu trong bài viết cũng không tồn tại, bởi phường này đã giải thể từ ngày 1/7.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm, cắt ghép hình ảnh nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người.

Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Hoàng Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng do nhiều người chuyển vào tài khoản của đối tượng

Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.