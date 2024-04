Chủ lớp mẫu giáo khai lý do bạo hành 2 bé trai ở TPHCM

Ngày 24/2, UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM, đã có báo cáo ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Cụ thể tối 23/4, UBND phường Linh Đông ghi nhận thông tin phản ánh của người dân trên nhóm Facebook cộng đồng "Người dân phường Linh Đông" có 2 video ghi hình trẻ em bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông).

UBND phường đã làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga là chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, cũng là người thực hiện hành vi bạo hành đối với em N.T.C. (5 tuổi) và N.M.H. (6 tuổi).

Lớp mẫu giáo Tí Bo, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Lê Trai).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào ngày 11/4, tại lớp mẫu giáo Tí Bo. Từ khi xảy ra vụ việc, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đã chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa được đồng thuận của gia đình. Do đó, sự việc được phát tán lên mạng xã hội.

Lý giải về hành động của mình, bà Nga khai do cháu H. nghịch làm hư đồ chơi, nên bà Nga dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều. Đối với cháu C., bà Nga cho rằng bé không chịu ăn, khóc, bịt miệng. Do đó, bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều.

Căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non tư thục, hành vi của bà Lâm Thị Bạch Nga vi phạm các quy định của quy chế và tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo, do đó UBND phường Linh Đông ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo, thời gian bắt đầu từ ngày 25/4/2024.

Ngoài ra, UBND phường chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc, xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của bà Lâm Thị Bạch Nga.