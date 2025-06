Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt sẽ đối diện mức án nào?

Mức án nào cho TikToker?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Dương Lê Ước An, Đoàn luật sư TP Hà Nội chia sẻ, vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt giam Lê Văn Hải (trú tại tỉnh Ninh Bình, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”), để điều tra tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Luật sư Dương Lê Ước An trao đổi với phóng viên Dân trí về vụ việc chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị bắt (Ảnh: Thanh Bình).

Luật sư An cho hay, theo thông tin từ cơ quan công an, sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” do Lê Văn Hải bán ra thị trường được xác định là hàng giả, thuộc nhóm thực phẩm chức năng, lượng hàng được bán ra vượt 100.000 hộp.

"TikToker này với hình thức kinh doanh qua mạng xã hội, có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, kéo dài, có hệ thống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thị trường và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời thu lợi bất chính có thể lên đến hàng chục tỷ đồng", luật sư An cho hay.

Cũng theo luật sư, để xác định chính xác khung hình phạt áp dụng đối với ông Lê Văn Hải, cơ quan điều tra cần làm rõ một số yếu tố như: Tổng số lượng hàng hóa đã tiêu thụ; doanh thu từ việc bán sản phẩm; số tiền thu lợi bất chính thực tế; xác minh qua hóa đơn, chứng từ, sao kê tài khoản ngân hàng, kê khai thuế; vai trò của các cá nhân liên quan (nếu có hành vi đồng phạm có tổ chức).

"Căn cứ theo Điều 193 BLHS, nếu thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 3 với mức phạt 10 đến 15 năm tù; nếu từ 1,5 tỷ đồng trở lên, thì sẽ thuộc khoản 4, với khung hình phạt 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Công an khám xét kho hàng Công ty TNHH Hải Bé (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, và việc xác định khung hình phạt chính xác sẽ phụ thuộc vào kết quả thu thập, đánh giá chứng cứ của cơ quan tiến hành tố tụng. Trên cơ sở đó, dư luận và giới chuyên môn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tính chất, mức độ và trách nhiệm hình sự của bị can trong vụ án này", luật sư An nói.

Người mua hàng giả có quyền lợi liên quan

Cùng quan điểm về vụ việc, Tiến sĩ luật học, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp Hà Nội cho hay, đây là vụ án không bất ngờ. Với kết quả xác minh ban đầu xác định các đối tượng có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can trong trường hợp này là có căn cứ.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp Hà Nội chia sẻ thêm, điều đáng chú ý trong vụ án này là sản phẩm được xác định hàng giả là sản phẩm dành cho trẻ em, chất lượng không đảm bảo có thể sẽ không đảm bảo về dinh dưỡng cho trẻ em, thậm chí còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ em, gây ra những lo lắng cho các bậc phụ huynh khi cho con sử dụng loại sản phẩm này.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp Hà Nội phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ án (Ảnh: Thanh Bình).

"Các bậc phụ huynh đã mua các sản phẩm này thì có quyền đề nghị cơ quan điều tra đưa mình vào tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi liên quan đến việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.

Những người đã mua các sản phẩm giả này cần cung cấp các chứng cứ, thông tin, tài liệu cho cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án, xác định tư cách tham gia tố tụng và được quyền đưa ra tài liệu, đồ vật và yêu cầu, được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra", ông Cường nói.

Luật sư Cường nhận định, đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp đã bán ra thị trường, liên quan đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, gây bất bình trong dư luận xã hội.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các bị can, làm rõ các sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan, sẽ tiến hành thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan đến vụ án để tiến hành xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Tất cả các hàng hóa được xác định là hàng giả thì đều phải thu giữ, tiêu hủy, xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật", ông Cường cho hay.

TikToker Lê Văn Hải bán hàng qua các kênh mạng xã hội, trong đó có nhiều hàng giả vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: FB Hải Sen).

Luật sư cho biết thêm, những tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Những người nào biết hành vi sản xuất buôn bán hàng giả nhưng vẫn tiếp tay giúp sức thì sẽ được xác định là đồng phạm và sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.