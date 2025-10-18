Thực hư thông tin “bắt cóc sinh viên” tại Đà Nẵng

Ngày 18/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường vào cuộc xác minh.

Công an Đà Nẵng khẳng định thông tin “bắt cóc sinh viên” là bịa đặt (Ảnh: Công Bính).

Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung được lan truyền.

Đồng thời, qua kiểm tra danh sách 2 lớp KHTN25, gồm 108 sinh viên, nhưng không có sinh viên tên Tín như các bài viết trên mạng đề cập.

Cơ quan công an khẳng định không hề có vụ việc bắt cóc sinh viên xảy ra, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh đối tượng phát tán thông tin sai sự thật về vụ việc “bắt cóc sinh viên” để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

“Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa tin bịa đặt, xuyên tạc, gây rối an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ gìn môi trường thông tin trong sạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và cộng đồng mạng”, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là cán bộ, giảng viên và sinh viên không chia sẻ, bình luận, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội, thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện thông tin nghi ngờ, sai sự thật.

Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.