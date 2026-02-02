Chồng vừa ra tay giết vợ thì bị rắn độc cắn hôn mê

Ngày 2/2, Công an Hải Phòng cho biết, cuối năm 2025, Công an xã Việt Khê nhận tin báo của người dân về việc chị N.T.H. (SN 1987, trú thôn Lại Xuân 11) được phát hiện tử vong trên giường ngủ, có nhiều dấu hiệu bất thường nghi bị sát hại.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Nằm cạnh nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, chồng chị H.) trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, có nhiều vết thương ở chân trái, nghi bị trúng độc.

Tuấn được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án truy xét. Sau hơn một tháng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Tuấn là đối tượng gây án, sát hại chị H..

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên tối 26/12/2025, Tuấn mâu thuẫn cãi vã với vợ rồi ra tay sát hại vợ. Sau khi giết vợ, Tuấn ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn và ngất xỉu.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.