Chồng trưởng thôn xách dao dọa chém người trong cuộc họp chi bộ

Chiều 5/2, một lãnh đạo UBND xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã giao công an xã vào cuộc làm rõ vụ xô xát xảy ra tại cuộc họp của chi bộ thôn 28.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/2, thôn 28 xã Krông Bông tổ chức cuộc họp chi bộ thôn. Quá trình diễn ra cuộc họp, nữ trưởng thôn 28 không đồng ý về một số nội dung nên đã ra về.

Người đàn ông xách dao đến cuộc họp chi bộ thôn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, chồng của nữ trưởng thôn này xách theo một con dao dài, có kiểu dáng giống kiếm, đe dọa chém một số người tham gia cuộc họp. Chưa dừng lại, người này còn xông vào đánh nhiều cái vào người đàn ông lớn tuổi đang tham dự cuộc họp.

Quá trình diễn ra sự việc, nhiều người đã can ngăn nhưng người đàn ông vẫn hung hãn chửi bới, thách thức.

Để ngăn chặn sự việc, một số người đã báo Công an xã Krông Bông xuống hiện trường để giải quyết.

Người đàn ông xông vào đánh một người lớn tuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan công an xác minh", lãnh đạo xã Krông Bông cho hay.