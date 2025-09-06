Chồng đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc 4 ngày, bị công an giám sát

Từ ngày 4/9, Thông tư 66/2025/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể việc giám sát người có hành vi bạo lực gia đình khi bị áp dụng quyết định cấm tiếp xúc.

Theo đó, ngay khi nhận được quyết định từ UBND cấp xã hoặc tòa án, công an xã phải lập tức phân công người giám sát trong vòng 1 giờ và xây dựng kế hoạch triển khai.

Các lực lượng tại cơ sở như trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, ban bảo vệ dân phố hoặc người có uy tín trong cộng đồng có thể được huy động tham gia.

Trong 1 giờ, công an xã phải phân công người giám sát người có hành vi bạo lực gia đình khi bị áp dụng quyết định cấm tiếp xúc (Ảnh minh họa: B.L.).

Thông tư quy định người giám sát có trách nhiệm theo dõi việc chấp hành lệnh cấm, yêu cầu đối tượng ký cam kết, đồng thời tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực. Nếu phát hiện vi phạm, họ phải kịp thời yêu cầu chấm dứt, báo cáo cho công an xã để áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hình sự hoặc bồi thường theo quy định.

Hình thức giám sát người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng quyết định cấm tiếp xúc được thực hiện thông qua ba nội dung chính.

Trước hết, người bị giám sát phải ký cam kết tuân thủ nghiêm túc quyết định cấm tiếp xúc cũng như các quy định trong quá trình giám sát.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng hoặc người được phân công giám sát sẽ thường xuyên thông báo cho gia đình của người vi phạm và gia đình nạn nhân về tình hình chấp hành.

Ngoài ra, trong một số trường hợp cần thiết, người bị giám sát còn phải trực tiếp trình diện trước cơ quan có thẩm quyền để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá mức độ chấp hành quyết định.

Khi hết thời hạn lệnh cấm (thường 3-4 ngày) hoặc có quyết định thay thế, công tác giám sát được chấm dứt, kèm theo báo cáo tổng hợp gửi về công an xã.

Theo Bộ Công an, quy định mới được kỳ vọng góp phần bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.