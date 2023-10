Chính quyền xử lý không triệt để những sai phạm của chung cư mini bị cháy

Vì lợi nhuận mà bất chấp

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, công trình xảy ra hỏa hoạn được cấp phép là "nhà ở riêng lẻ", quy mô 6 tầng.

Trong trường hợp xây dựng đúng phép thì công trình không thuộc diện phải áp dụng Quy chuẩn 06 năm 2010 về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Nhưng trên thực tế, công trình xây dựng vượt tầng, dẫn đến thuộc diện phải áp dụng Quy chuẩn 06 năm 2010 và các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tương ứng với thời điểm công trình xây dựng.

Cụ thể, năm 2015, thời điểm công trình xây dựng sẽ áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06 năm 2010 của Bộ Xây dựng; phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn bắt buộc nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên phải tuân thủ các quy định về PCCC như: giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy,...

Chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ xây vượt tầng từ 6 tầng lên 9 tầng (Ảnh: Ngọc Tân).

Song thực tế chủ đầu tư không thực hiện đối với các nội dung trên.

Những sai phạm của công trình trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây dựng không đúng giấy phép (vượt 4 tầng), dẫn đến sai phạm về PCCC mà sau đó khó có thể khắc phục được.

Công trình xảy ra cháy đã được xác định là không đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đã bị đình chỉ hoạt động ở tầng 1.

Song do đã bán hết các căn hộ cho người dân nên Nghiêm Quang Minh trốn tránh, không hợp tác với cơ quan chức năng để có giải pháp khắc phục hậu quả do những sai phạm về xây dựng và PCCC để lại.

Theo vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội, trong vụ việc này, Nghiêm Quang Minh biết rõ việc xây dựng công trình vượt tầng là không đúng so với giấy phép xây dựng, không đầy đủ các yêu cầu về PCCC là vi phạm pháp luật,... nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp thực hiện.

Nghiêm Quang Minh là chủ đầu tư của nhiều chung cư mini trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhiều người chưa có kỹ năng thoát nạn

Nhiều người dân sinh sống trong tòa nhà chưa có kỹ năng thoát nạn, khi vụ cháy xảy ra đã hoảng loạn, mất bình tĩnh, không có phương án thoát nạn hợp lý dẫn đến bị ngạt khói và tử vong.

Thực tế đã chứng minh, cũng có nhiều người dân đã quan tâm, tìm hiểu, có kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn nên khi xảy ra hỏa hoạn đã tự thoát ra ngoài hoặc có kỹ năng tự bảo vệ trong thời gian chờ lực lượng chức năng đến cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an Hà Nội đã cứu, hướng dẫn được hơn 70 người mắc kẹt từ các căn hộ trên cao và tầng tum xuống dưới an toàn.

Qua quá trình điều tra vụ án, ngoài công trình xảy ra cháy ở quận Thanh Xuân, Công an Hà Nội bước đầu xác định Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư xây dựng đối với 8 "chung cư mini" trên địa bàn Hà Nội.

Các công trình này chủ yếu vi phạm, xây không đúng với giấy phép xây dựng, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Hiện trường tầng 1 của vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các cơ quan chức năng đã ban hành 6 quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các công trình loại hình này của Nghiêm Quang Minh theo thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm đối với loại hình nhà ở có nhiều căn hộ, trong đó có các cơ sở nêu trên của Nghiêm Quang Minh.

Ngày 13/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 04 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ án, mở rộng vụ án để phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".