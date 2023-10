Chiến dịch lừa đảo không tưởng của "kiều nữ" khiến đại gia mất 12 tỷ đồng

Người phụ nữ U50 "hô biến" thành gái xinh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vén màn kịch lừa đảo của người phụ nữ này, điều tra viên không khỏi sửng sốt bởi thủ đoạn không thể ngờ.

Thường từng có một tiền án, không nghề nghiệp, đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc nhưng không ai biết chồng bà ta là ai, cũng chưa từng thấy xuất hiện ở địa phương.

Tài khoản Facebook Mộng Thường lập, sử dụng để trò chuyện với ông Kiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 2019, Thường vào các hội nhóm facebook để "còm dạo", mục đích tìm kiếm "con mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua một nhóm facebook của những người yêu phật pháp, Thường nhìn trúng ông Kiên (46 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi). Người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi làm từ thiện và thích làm thơ.

Thường lập facebook lấy pháp danh Ngọc Tịnh, cóp thơ trên mạng vào "đối thơ" với ông Kiên và dần dần chiếm được thiện cảm của ông này. Thường tự giới thiệu là Đào Ngọc Minh (25 tuổi), bố người Việt, mẹ người Hồng Kông, hiện sinh sống tại Canada.

Gia đình Minh đang sở hữu một công ty chuyên về vận tải đường biển mà trong đó Minh có cổ phần khá lớn. Mặc dù giới thiệu gia đình giàu có nhưng Minh luôn thể hiện là người biết cư xử có chừng mực, yêu thích việc làm từ thiện...

Để chứng tỏ bản thân, nhân một lần biết ông Kiên chuẩn bị có một chuyến từ thiện lên vùng cao, Minh chuyển khoản ngay 20 triệu đồng để "giúp đỡ những mảnh đời khó khăn".

Mộng Thường sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội để đăng tải nhằm đánh lừa ông Kiên (Ảnh: công an cung cấp).

Thời gian này, quan hệ vợ chồng ông Kiên bắt đầu có những rạn nứt. Trong khi đó, trò chuyện với cô gái Việt kiều, người đàn ông này như tìm được người bạn tâm giao, luôn thấu hiểu và lắng nghe mình.

Suốt thời gian dài, ông Kiên coi người phụ nữ tên Minh như bạn tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ những tâm sự mà bình thường ông không dễ chia sẻ với ai. Dần dần, mối quan hệ của hai người chưa từng gặp mặt đã nâng lên một bước, khi nữ Việt kiều nhận là người yêu ông Kiên.

Với một người đàn ông có trái tim luôn hướng về những điều tốt đẹp, lương thiện, thứ tình yêu này không nhuốm màu nhục dục mà đơn thuần chỉ là tình yêu giữa hai con người có tâm hồn đồng điệu. Thế nhưng ông Kiên không thể ngờ được, bản thân mình chỉ là miếng mồi ngon của một vở kịch lừa đảo được lên kế hoạch tinh vi, kín kẽ.

Trò lừa đảo nhân danh tình yêu

"Kế hoạch lừa đảo được đối tượng vạch ra từ đầu, bao gồm cả việc "né" công an trong trường hợp nạn nhân phát hiện, tố cáo", điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An được phân công phụ trách vụ án cho hay.

Trong quá trình yêu đương trên mạng, Mộng Thường không tỏ ra vội vã trong việc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Người đàn bà này rất kỳ công trong việc xây dựng hình ảnh bản thân.

Trên facebook, Thường với cái tên Ngọc Minh thường xuyên đăng tải các hình ảnh hành hương, làm từ thiện hoặc đi du lịch khắp nơi. Các bức ảnh du lịch sang chảnh của Thường được chụp từ sau lưng hay góc nghiêng không rõ mặt, sau này mới vỡ ra là thị tải trên mạng xã hội xuống để đăng.

Trên Facebook cá nhân, Ngọc Minh đăng tải hình ảnh về những chuyến du lịch sang chảnh nhưng luôn không rõ mặt. Trên thực tế, người phụ nữ này chưa từng xuất cảnh tới các nước châu Âu (Ảnh: công an cung cấp).

Khi chắc chắn được tình cảm ông Kiên giành cho mình, Mộng Thường mới bắt đầu tung chiêu, từng bước dẫn dụ nạn nhân vào vở kịch lừa đảo của mình.

Cũng bởi tin vào tình yêu thánh thiện trên mạng, ông Kiên không tiếc tiền gửi cho Ngọc Minh nếu cô người yêu mở lời. Và để chứng minh bản thân không hề trục lợi tiền bạc, Ngọc Minh khéo léo gợi ý ông Kiên gửi tiền dưới dạng "cho, tặng".

Năm 2020, sau khi chuyển cho người yêu gần 2 tỷ đồng, ông Kiên đã lờ mờ nhận ra cô ta không hề trong sáng như biểu hiện nên có vẻ ngãng ra. Ngọc Minh tỏ ra đau khổ, một thời gian ngắn sau thì thông báo đang nằm viện do... tự tử vì đánh mất tình yêu. Câu chuyện của "nữ Việt kiều" này còn lâm li hơn khi cho biết bố cô ta, trong quá trình vào bệnh viện thăm con gái, xảy ra tai nạn và không qua khỏi.

"Mục đích của Thường là khiến ông Kiên cảm thấy day dứt, khổ tâm. Cô ta còn gửi tới ông Kiên một bức thư của bố mình do bản thân ngụy tạo ra. Trong bức thư, "bố Ngọc Minh" gửi gắm ông Kiên thay mình chăm sóc con gái", điều tra viên cho hay.

Bản tính lương thiện và dễ mủi lòng khiến ông Kiên không thể dứt tình và tiếp tục trở thành "mỏ vàng" cho cô người yêu "đào". Cô ta bảo vì bố qua đời đột ngột, không để lại di chúc nên toàn bộ giấy tờ tùy thân đã bị anh chị em ruột đốt sạch để truất quyền thừa kế. Hiện cô ta đang mắc kẹt ở Hồng Kông, cần tiền để làm lại giấy tờ.

Từ thời điểm nối lại tình cảm đến tháng 4/2022, bằng nhiều lý do khác nhau như cần tiền làm lại giấy tờ, đầu tư kinh doanh, trả nợ đối tác... "nữ Việt kiều" đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Kiên thêm 10 tỷ đồng.

"Lật mặt" siêu lừa

Toàn bộ giao dịch tiền bạc giữa ông Kiên và Ngọc Minh đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng mang tên Đào Thị Mộng Thường. Theo giới thiệu của Minh, Thường là người chị họ thân thiết, làm cùng công ty, rất đáng tin cậy. Có đôi lần, theo ủy quyền của Minh, Thường gặp mặt trực tiếp ông Kiên và gia đình. Trong những lần gặp gỡ này, thông qua chị họ, Minh gửi tặng người thân ông Kiên nhiều món quà rất có giá trị.

Suốt nhiều năm, ông Kiên nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp mặt trực tiếp nhưng Minh luôn có lý do để thoái thác. Thậm chí, có những cuộc hẹn đến phút chót, Minh cho ông Kiên "leo cây" vì những lý do mà theo cô ta là "bất khả kháng".

Điều tra viên lấy lời khai của Thường (Ảnh: công an cung cấp).

Tháng 4/2022, Minh thông báo sẽ về Việt Nam và hẹn ông Kiên gặp gỡ tại khách sạn ở TPHCM. Tuy nhiên, khi ông Kiên có mặt ở đây thì chỉ gặp Thường, còn Minh vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lý do để tránh gặp mặt. Chính điều này khiến ông Kiên nghi ngờ.

Để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình, người đàn ông gần 50 tuổi đứng trước cửa phòng Thường và gọi qua Messenger cho Ngọc Minh. Khi đầu phía bên kia bắt máy, ông đẩy cửa vào, kết quả không ngoài dự đoán: người đang nói chuyện với ông chính là Thường. "Lâu nay cô lừa tôi", ông Kiên chỉ nói được như thế và bàng hoàng khi Thường không hề chối cãi.

Mặc dù biết bị lừa nhưng ông Kiên hy vọng những tình cảm trước đó mà người phụ nữ dành cho ông, dù qua bóng hình của người tưởng tượng, có một chút thật lòng. Thế nhưng, Thường không hề có biểu hiện hối hận mà càng tỏ ra ngang ngược, cố ý thao túng tâm lý ông Kiên để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo.

Mộng Thường (bên phải) và hình ảnh xinh đẹp trên mạng xã hội dùng để lừa tình, lừa tiền nạn nhân (Ảnh: công an cung cấp).

Hơn một năm chờ Thường hồi tâm chuyển ý hoặc chí ít trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt không có kết quả, tháng 8, ông Kiên đến trình báo Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian thu thập, củng cố chứng cứ, trinh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ Thường khi người phụ nữ này đang ở trong một khách sạn bình dân ở TPHCM.

Khám xét nơi ở của Thường, công an thu giữ nhiều túi xách, quần áo hàng hiệu và một phiếu mua nhẫn kim cương trị giá 1,4 tỷ đồng, một hợp đồng đầu tư trái phiếu 4 tỷ đồng.

Số tiền Thường lừa đảo chiếm đoạt của ông Kiên khoảng hơn 12 tỷ đồng, trong đó bà ta mua quà biếu lấy lòng gia đình ông Kiên khoảng 2 tỷ đồng, phần còn lại đã tiêu xài sạch.