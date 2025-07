Majestic City: Khu đô thị đồng bộ tại Phố Nối - Mỹ Hào

Tiêu chí mua bất động sản dần thay đổi

Báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn (tháng 7) về tâm lý khách hàng cho thấy, hơn 66% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng để mua nếu bất động sản đáp ứng các nhu cầu tiện ích và môi trường sống.

Khu đô thị đáp ứng tiêu chí đồng bộ và đáng sống đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua nhà.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội môi giới BĐS Việt Nam (Vars) cũng chỉ ra, yếu tố môi trường sống ngày càng tác động tới giá trị của bất động sản. Theo đó, các dự án có mật độ xây dựng thấp, không gian sống đồng bộ thường ghi nhận mức giá chuyển nhượng trung bình cao hơn 5-10% so với dự án cùng khu vực nhưng điều kiện môi trường kém hơn. Đồng thời, các dự án gần sông, hồ, công viên hoặc có hệ sinh thái đầy đủ, khép kín cũng đạt biên độ tăng giá tốt hơn trong giai đoạn thị trường ổn định và khả năng phục hồi nhanh hơn khi thị trường điều chỉnh.

Do đó, nhà đầu tư hiện nay có xu hướng thoát khỏi tư duy không còn chỉ xoay quanh yếu tố vị trí như trước, môi trường sống đang trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu để người mua nhà lựa chọn nơi an cư, cũng như đánh giá tiềm năng tăng giá của bất động sản.

Majestic City: Khu đô thị thương mại dịch vụ tại Phố Nối - Mỹ Hào

Tại Mỹ Hào - một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa mạnh nhất tỉnh Hưng Yên, dự án Majestic City đang thu hút sự quan tâm nhờ hội tụ các yếu tố tạo nên một đô thị sống đồng bộ kiểu mới, đồng thời góp phần định hình chuẩn sống đô thị hiện đại cho khu vực.

Majestic City - Khu đô thị thương mại dịch vụ kiểu mẫu tại trung tâm khu công nghiệp Phố Nối - Mỹ Hào.

Khác biệt với các khu nhà ở phân tán hoặc phát triển manh mún, Majestic City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị phức hợp bao gồm: Nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, phố thương mại - dịch vụ, trung tâm thương mại...

Dự án có quy mô 17,2ha, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, trong đó có hơn 700 căn thấp tầng Hubshop, Viva House, Shop Villa … diện tích đa dạng, thiết kế linh hoạt 3,5-4 tầng công năng phù hợp đa mục đích sử dụng: vừa ở, vừa kinh doanh tạo dòng tiền bền vững.

Ngoài phân khu thấp tầng, Majestic City còn phát triển thêm 2 tòa chung cư thương mại và 3 tòa nhà ở xã hội. Với cơ cấu sản phẩm này, dự án không chỉ phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu nhà ở cao cấp mà còn tiếp cận nhóm cư dân trẻ, chuyên gia, kỹ sư có thu nhập ổn định tại các khu công nghiệp lân cận.

Khi toàn bộ khu đô thị đi vào hoạt động, Majestic City dự kiến đón khoảng 8.000 cư dân, hình thành một quần thể đông đúc, sống động và có tính cộng đồng cao. Đây là yếu tố tiên quyết bảo chứng cho sự hình thành một đô thị đông đúc, sầm uất với tốc độ lấp đầy nhanh chóng - điều mà người mua nhà quan tâm hiện nay.

Không chỉ chú trọng vào quy hoạch không gian ở, Majestic City còn được đầu tư hệ tiện ích bài bản, đa dạng và đồng bộ - điều mà rất ít dự án tại khu vực Phố Nối - Mỹ Hào hiện nay có được.

Majestic City mang đến không gian sống hoàn hảo cho cư dân thông qua hệ tiện ích thương mại - giải trí - giáo dục - thể thao toàn diện.

Ngay tại trung tâm khu đô thị là trung tâm thương mại quy mô 3 tầng, tích hợp không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí hiện đại. Liền kề đó là tuyến phố thương mại chuyên doanh chạy dọc các trục đường 22m, được thiết kế với lộ giới rộng, vỉa hè lớn, phù hợp phát triển các mô hình kinh doanh, dịch vụ sầm uất. Đây là điểm khác biệt của Majestic City so với nhiều khu nhà ở đơn thuần khác, khi ngay trong nội khu đã hình thành một tổ hợp kinh tế - thương mại.

Không gian sống tại Majestic City còn được nâng tầm bởi công viên trung tâm Nexus Park và hồ điều hòa Ánh Sáng, vừa có vai trò điều hòa khí hậu, vừa là điểm nhấn cảnh quan xanh mát giữa lòng khu đô thị.

Bên cạnh đó, cư dân sẽ được trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống tiện nghi với hệ tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Phố Nối: Trường mầm non quốc tế, rạp chiếu phim, sân tập golf 3D, bể bơi 4 mùa, khu thể thao đa năng ngoài trời, sân chơi trẻ em, chòi nghỉ, đường dạo bộ… Dự án còn áp dụng mô hình quản lý vận hành đô thị chuyên nghiệp, với hệ thống an ninh 24/7, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Với định hướng phát triển một khu đô thị - nơi cư dân không chỉ an cư mà còn tận hưởng tiện ích và gắn kết cộng đồng, Majestic City đang dần kiến tạo nên hình mẫu đô thị đồng bộ tại Phố Nối - Mỹ Hào. Đồng thời, mở ra cơ hội sở hữu tài sản giá trị, phù hợp với những nhà đầu tư đón đầu xu thế thị trường.

