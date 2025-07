Vụ án đầu độc chị họ bằng trà sữa (Kỳ 1): Nữ điều dưỡng tử vong bất thường

Năm 2019, dư luận cả nước xôn xao trước vụ án em gái lên kế hoạch dùng xyanua (một loại chất cực độc), bỏ vào trà sữa với mục đích sát hại chị họ của mình để có thể tự do yêu đương với anh rể mà không sợ điều tiếng ở tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên.

Nữ điều dưỡng bệnh viện tử vong sau khi uống trà sữa

Ngày 3/12/2019, chị N.T.H. (điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình), lấy một cốc trà sữa có sẵn trong tủ lạnh ở cơ quan ra uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy có mùi lạ, khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh thì gục ngã. Mặc dù được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, nhưng chị H. không qua khỏi.

Bệnh viện Phổi Thái Bình thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: Minh Tuyến).

Nghĩ rằng chị H. đột tử, nên gia đình không hề mảy may nghi ngờ nên đã đưa thi thể chị H. về nhà làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Cùng ngày, phía Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (cũ), nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhận thấy việc chị H. tử vong có nhiều điều bất thường. Nghi ngờ việc chị H. tử vong có dấu hiệu của tội phạm, Công an TP Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình (cũ), khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Nghi vấn từ cốc trà sữa

Từ nghi vấn việc nạn nhân uống trà sữa sau đó tử vong, các điều tra viên của Công an TP Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình (cũ), đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu các mẫu vật là trà sữa được gửi đi giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Kết quả giám định cốc trà sữa chị H. uống có chất xyanua. Đây là một chất cực độc. Từ đây, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án giết người.

Cơ quan điều tra đã tập trung vào tìm hiểu những mối quan hệ nạn nhân, tuy nhiên, quá trình xác minh, chị H. là người hiền lành, chăm chỉ, chưa từng gây mâu thuẫn hay xích mích với ai và được mọi người rất quý mến.

Đồng thời, cơ quan công an truy tìm đối tượng đã giao trà sữa đến Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình vào sáng 2/12/2019. Từ những manh mối mà các nhân chứng cung cấp và quá trình rà soát, sàng lọc, lực lượng công an đã xác định được một quán trà sữa trên đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình (cũ).

Tiếp tục xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định người đặt mua 6 cốc trà sữa và giao đến Bệnh viện Phổi Thái Bình là một người phụ nữ.

Chiếc tủ lạnh để 6 cốc trà sữa mà chị H. lấy uống tại cơ quan thời điểm tháng 12/2019 (Ảnh: Minh Tuyến).

Theo Công an tỉnh Thái Bình, quá trình xác minh, đến ngày 25/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án Giết người và ngày 27/12/2019, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994), trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ).

Ngày 29/12/2019 đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi của nạn nhân N.T.H. để làm rõ nguyên nhân tử vong.

(Còn tiếp).