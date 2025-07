Chuỗi giá trị tích hợp góp phần hỗ trợ Masan tăng trưởng trong quý II

Duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh biến động

Tính đến hết tháng 6, Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 2.602 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 50% kế hoạch cả năm. WinCommerce (WCM) đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung, với doanh thu đạt 17.915 tỷ đồng (tăng 13,4%) và lợi nhuận sau thuế Pre-MI đạt 68 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp có lãi.

WCM mở ròng 318 cửa hàng, hoàn thành 80% kế hoạch mở mới và đang trên đà vượt kịch bản cao, tiếp tục khẳng định vị thế là nhà bán lẻ hiện đại lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ chi phí mở rộng và cạnh tranh trên thị trường.

Người tiêu dùng quan tâm nhiều tới các ưu đãi dành cho hàng hóa thiết yếu (Ảnh: MSN).

Ngược lại, tại mảng hàng tiêu dùng nhanh FMCG, Masan Consumer (MCH) chịu ảnh hưởng ngắn hạn do gián đoạn kênh GT, vốn bị tác động bởi chính sách thuế mới. Theo đó, nhiều nhà bán lẻ truyền thống lớn và nhỏ đều giảm tồn kho mạnh, với số ngày tồn kho giảm khoảng 8 ngày đối với nhà bán lẻ lớn và 3 ngày đối với nhà bán lẻ nhỏ. Điều này dẫn đến ước tính doanh thu giảm khoảng 600-800 tỷ đồng cho MCH trong quý.

Trong quý II, MCH ghi nhận doanh thu đạt 6.276 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ, và EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ) đạt 1.605 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ.

Để ứng phó, MCH đã triển khai loạt sáng kiến chiến lược như mở rộng mô hình phân phối trực tiếp và phát triển sản phẩm mới. Cụ thể, các sáng kiến trọng tâm bao gồm: chuyển dịch sang mô hình phủ trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các nhà bán lẻ truyền thống lớn, và tăng cường năng lực đưa hàng ra thị trường.

Trong nửa đầu năm 2025, MCH đã mở rộng độ phủ điểm bán tại các khu vực thí điểm tăng 62% so với cùng kỳ, số lượng điểm bán trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 đơn hàng do mỗi nhân viên bán hàng phục vụ tăng 48% so với cùng kỳ. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ phục hồi đà tăng trưởng của MCH trong các quý tiếp theo.

Ở mảng thịt, Masan MEATLife (MML) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đạt 4.409 tỷ đồng (tăng 25,6%) và lợi nhuận sau thuế đạt 364 tỷ đồng. Mảng thịt chế biến tiếp tục đóng vai trò động lực chính, trong khi giá trị trên mỗi đơn vị heo nuôi được tối ưu nhờ đổi mới sản phẩm và tăng cường liên kết với hệ thống bán lẻ WCM. Lợi nhuận quý này ghi nhận khoản thu nhập không thường xuyên, không bằng tiền mặt trị giá 196 tỷ đồng. Khoản này là một phần lợi ích từ việc đàm phán lại hợp đồng thương mại dài hạn với nhà cung cấp.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli (Ảnh: MSN).

Phúc Long Heritage (PLH) duy trì đà tăng trưởng với doanh thu tăng 10,3% và lợi nhuận tăng 63,5%, nhờ kênh giao hàng và ngành hàng thực phẩm.

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (MHT) hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng mạnh, đặc biệt là APT và bismuth, góp phần giúp doanh thu quý II đạt 1.614 tỷ đồng (tăng 27,9%) và lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, cải thiện 400 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng thể, tăng trưởng của Masan chủ yếu đến từ hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại WCM và MML, được hỗ trợ bởi chi phí tài chính thuần giảm và đóng góp lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Động lực từ vĩ mô và nền tảng tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ vững chắc

Trong quý II, GDP Việt Nam tăng 8%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên cao nhất trong gần 20 năm. Động lực này đến từ tiêu dùng phục hồi, đầu tư công tăng tốc và hoạt động sản xuất - bán lẻ được tái cấu trúc. Mức tăng trưởng này hỗ trợ tích cực cho chiến lược của Masan, khi tầng lớp trung lưu mở rộng và thu nhập bình quân đầu người tiệm cận mốc 5.000 USD, mức thường gắn với sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, đa dạng hơn.

Thị trường FMCG đang chứng kiến sự thay đổi mang tính cấu trúc với xu hướng chuyển dịch từ kênh bán lẻ truyền thống sang hiện đại, nơi WinCommerce đang mở rộng nhanh chóng với gần 4.150 cửa hàng. Tận dụng cơ hội này, Masan Consumer cũng sẽ đẩy nhanh việc phân phối sản phẩm qua kênh bán lẻ hiện đại trong cùng hệ sinh thái.

Tập đoàn Masan xác định công nghệ là yếu tố then chốt để tạo ra giá trị cộng hưởng giữa các công ty thành viên. Thông qua nền tảng hội viên WiN và hệ thống quản trị chuỗi cung ứng số hóa, Masan đẩy mạnh kết nối thương hiệu - nhà bán lẻ - người tiêu dùng. Đây là bước đi nhằm thích ứng với hành vi tiêu dùng mới, tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mô hình khu Kẹo Ngọt & Snack mới ra mắt tại WinMart Tĩnh Gia (Ảnh: MSN).

Với kết quả tích cực trong nửa đầu năm và các chỉ số tài chính được cải thiện, Masan đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới WCM, phục hồi tăng trưởng cho MCH, gia tăng tỷ lệ đóng góp của mảng thịt chế biến tại MML. Sự kết hợp giữa tăng trưởng vĩ mô, chuyển dịch thị trường và chiến lược điều hành tập trung đang giúp Masan từng bước hiện thực hóa mục tiêu dài hạn: trở thành nền tảng tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ hàng đầu, phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và tạo giá trị bền vững cho cổ đông.