Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, TGĐ Công ty BBA mua hơn 60 mảnh đất

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội), Thân Văn Thoại (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu - Công ty BBA) và 13 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2019, Thoại thành lập Công ty BBA, hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện. Cùng năm, Thoại mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Từ tháng 9/2021 đến ngày 11/6/2024, Thân Văn Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là gần 5.300 người, với tổng số hơn 185.000 tài khoản, tổng số tiền nhận được là hơn 5,6 triệu USDT (tương đương khoảng 130 tỷ đồng).

Thân Văn Thoại (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Những người bị chiếm đoạt tiền còn lại, cơ quan chức năng đề nghị họ ra trình báo.

Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền này để đầu tư nhiều bất động sản.

Cụ thể, Thoại nhờ một người tên Trương Văn Hà tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để đầu tư và thực hiện dự án Future City.

Thoại cũng giao cho người này kết nối với những người dân tại Hòa Bình có nhu cầu bán đất rừng sản xuất và tự thỏa thuận giá, dao động từ khoảng 35.000-75.000 đồng/m2.

Sau khi mua được đất, Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo Hà làm thủ tục sang tên người đó.

Thân Văn Thoại đã chuyển tổng 106 tỷ đồng cho Hà. Hà dùng 70 tỷ để mua 538.000m2 đất rừng sản xuất và làm thủ tục chuyển đổi sang tên. Số tiền còn lại Hà sử dụng để mua đất khác và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, 63 sổ đỏ đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ) đã bị thu giữ, trong đó 30 sổ đã đứng tên Thân Văn Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang làm thủ tục.

Cũng theo cáo trạng, cơ quan tố tụng còn xác định Thân Văn Thoại cùng với Quốc Anh chiếm đoạt của 42 bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi bị hại đầu tư vào BBI Mall, một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép.