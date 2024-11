Băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, dùng ô tô đi trộm chó

Ngày 26/11, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Quyền (50 tuổi), Hoàng Nhật Vinh (31 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh) và Đặng Văn Hiếu (trú tỉnh Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, trên địa bàn huyện Kỳ Anh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm chó.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm đối tượng dùng súng bắn điện và ô tô làm công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi trong khoảng thời gian từ 21h đến 4h ngày hôm sau. Khi người dân phát hiện và truy đuổi, nhóm trộm chó dùng bình xịt hơi cay và nhiều công cụ khác chống trả quyết liệt.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm trên. Theo lời khai, buổi tối, Vinh và Hiếu cùng 2 đối tượng khác chia thành 2 cặp (2 người/xe máy) đi dọc các tuyến đường vắng vẻ tìm chó thả rông.

Khi tìm thấy, nhóm này dùng súng bắn điện bắt chó bỏ vào bao. Riêng đối tượng Quyền điều khiển ô tô có chứa chiếc lồng sắt tự chế bỏ ở hàng ghế phía sau. Mỗi lúc đồng bọn bắt được chó, Quyền sẽ chọn vị trí cụ thể để bốc chó lên và chở về huyện Cẩm Xuyên (giáp ranh huyện Kỳ Anh) tiêu thụ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, cả 3 đối tượng trong băng nhóm trộm chó này đều có nhiều tiền án.

Cụ thể, Trần Hữu Quyền có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, một tiền án về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hoàng Nhật Vinh có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đặng Văn Hiếu có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.