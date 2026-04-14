Cảnh sát tuần tra liên tiếp bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Hiệp Đức bắt quả tang 7 phương tiện đường thủy đang khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái phép trên sông Tiền. Lực lượng chức năng mời làm việc các đối tượng có liên quan và tạm giữ các phương tiện để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Lực lượng công an kiểm tra khối lượng cát trên 2 phương tiện bị phát hiện, lập biên bản tại địa bàn phường Thới Sơn (Ảnh: CTV).

Trước đó, đêm 11/4, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp Công an xã Hiệp Đức tuần tra kiểm soát, truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép.

Khi xác định các đối tượng cùng với 2 phương tiện là sà lan và ghe đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận ấp Tân Bường A, xã Hiệp Đức, cảnh sát nhanh chóng vây bắt.

Bắt quả tang các phương tiện khai thác cát trái phép tại thủy phận ấp Tân Bường A, xã Hiệp Đức (Ảnh: CTV).

Phát hiện có công an, nhóm người trên các phương tiện đã nhảy xuống sông trốn tránh, bỏ lại ghe, sà lan. Một số khác nhanh chóng điều khiển phương tiện còn lại bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 3 phương tiện khác có dấu hiệu nghi vấn khai thác, vận chuyển cát trái phép cũng trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận ấp Tân An, xã Hiệp Đức nên tiến hành chặn dừng, kiểm tra.

Khi thấy có lực lượng công an, 2 đối tượng trên một phương tiện đã nhảy xuống sông, các đối tượng còn lại điều khiển 2 phương tiện bỏ chạy nhưng bất thành và đã bị tạm giữ.

Qua kiểm tra, trên các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút trái phép và trên khoang có chứa cát. Các đối tượng đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc số lượng cát trên phương tiện tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Tiếp đến, đêm 12/4, trong lúc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và phòng chống khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận phường Thới Sơn, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện 2 ghe gỗ đang tàng trữ cát trên phương tiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khi thấy tổ công tác, 2 đối tượng điều khiển phương tiện đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc, đồng thời đưa 2 ghe gỗ về tạm giữ. Qua đo đạc, số lượng cát trên các phương tiện là 46m3 cát đồng thời cả hai ghe đều có gắn thiết bị bơm, hút trái phép.