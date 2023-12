Cảnh sát lội bùn rà soát đầm lầy rộng 8ha tìm 2 phạm nhân bỏ trốn

Khu vực đầm lầy rộng gần 8ha, trong đó rừng ngập mặn rộng 3ha tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là vị trí nghi 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đang lẩn trốn. Khu vực này cách Trại giam Xuân Hà, xã Cẩm Sơn khoảng 6km.

Khu vực này có nhiều đầm nuôi trồng thủy sản và cách khu dân cư không xa.

Nhận được tin báo của người dân về việc có 2 kẻ khả nghi xuất hiện tại vị trí nêu trên, từ chiều 7 đến sáng 8/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động lực lượng đến phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức truy bắt.

Lực lượng chức năng dựng biển báo, căng dây và dựng rạp ngay trên bờ đê để phục vụ cho việc truy bắt 2 phạm nhân nguy hiểm.

Lực lượng cảnh sát cơ động, công an huyện, xã, dân quân với tổng số khoảng 200 người chia thành nhiều tốp lội bùn, vạch từng lùm cây để tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cũng huy động những chiếc thuyền nhỏ của người dân địa phương đến phục vụ công tác truy tìm 2 phạm nhân.

Nhiều chú chó nghiệp vụ được đưa đến khu vực đầm lầy để hỗ trợ công tác truy tìm.

Phía trên bờ đê, nhiều người dân tụ tập thành từng nhóm để theo dõi quá trình truy lùng của lực lượng chức năng.

Một số người dân xã Cẩm Hà sống gần rừng ngập mặn chia sẻ, đêm qua (7/12), họ nhận được khuyến cáo của nhà chức trách nên chủ động đề cao cảnh giác, đóng cửa cẩn thận từ sớm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (ngoài cùng bên trái) - cho biết đơn vị đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh và Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn.

"Chúng tôi đã tổ chức chia thành nhiều mũi công tác để truy quét tất cả các khu vực đầm lầy rộng gần 8ha. Khu vực này là bãi đầm lầy, cây cối um tùm, xung quanh có sông ngòi nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm, đến sáng nay (8/12) vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét tại các vị trí có khả năng 2 đối tượng lẩn trốn", Thượng tá Phan Ngọc Tố thông tin.