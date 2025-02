Kiều nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 21/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Kim Thoa (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Địa ốc Á Châu - Công ty Châu Á) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa được mở sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can. Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, nguyên Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ ngân hàng đã xét xử trước đó vào năm 2020.

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa (Ảnh: Xuân Duy).

Là người có vai trò chủ mưu, bị can Hoàng Tiến Dzũng (nhân tình của bà Thoa) đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Theo cáo trạng, Công ty Á Châu được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Thực tế, Dzũng trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Dzũng còn lập và trực tiếp điều hành loạt công ty thuê người quen, người trong gia đình (trong đó có anh ruột của Thoa) đứng tên làm giám đốc.

Cuối năm 2009, các công ty trên hoạt động thua lỗ, đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai Toan, Giám đốc Chi nhánh Mạc Thị Bưởi về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỷ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.

Sau khi thống nhất, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Cuối tháng 11/2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Chính đại diện công ty ký nhận để trả nợ cho các công ty khác. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m², giá trị được nâng khống là hơn 97.5 tỷ đồng.

Do Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án, năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án. Đến năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng.

Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21.3 tỷ đồng. Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó.

Năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt. Theo cáo trạng, ban đầu làm việc với cơ quan điều tra, Thoa khai nhận có quan hệ tình cảm và 2 con chung với Dzũng, biết người tình là chủ một số công ty, trong đó có Công ty Á Châu. Phạm Văn Chính (em họ Thoa) và Trần Đức Hạnh (anh ruột Thoa) làm việc tại đây.

Thoa xác định không tham gia thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động cũng như bàn bạc, thống nhất với Dzũng về việc vay vốn ngân hàng.

Bị cáo cũng không chỉ đạo Chính, Hạnh ký biên bản họp hội đồng thành viên về việc vay 90 tỷ đồng của ngân hàng để trả nợ cho các công ty khác. Thoa cho biết, năm 2007, có nhờ Dzũng thành lập Công ty Thiên Kim để kinh doanh lĩnh vực may mặc thời trang.

Sau đó, nhân viên kế toán của Dzũng (đang bỏ trốn) giúp Thoa làm hồ sơ, sổ sách của Công ty Thiên Kim. Thoa khai có thể đã ký những tài liệu của Công ty Á Châu cùng hồ sơ, chứng từ của Công ty Thiên Kim, do không để ý và tin tưởng nhân viên kế toán.

Sau đó, bà Thoa thay đổi lời khai, nói không biết vai trò của Chính, Hạnh tại Công ty Á Châu; không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Thoa là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Tại tòa, Thoa một mực nói không ký vào biên bản họp HĐTV về việc vay vốn như cáo buộc. Thoa khẳng định không đứng tên Công ty Á Châu và ký vào giấy tờ gì của công ty này.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án nên nghị án kéo dài, và đưa ra phán quyết vào ngày 24/2.