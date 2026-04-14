Cảnh sát khống chế 2 thanh niên mang dao, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã bàn giao 2 thanh niên mang theo dao, kiếm đi đánh nhau cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 23h ngày 12/4, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Pleiku, Gia Lai), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện nhóm người đi trên 4 xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và khống chế được 2 đối tượng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển kiểm soát. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện đối tượng ngồi sau mang theo kiếm, dao. Các đối tượng còn lại mang theo nhiều hung khí đã bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Dao và kiếm của 2 đối tượng bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Công an xác định 2 đối tượng bị bắt giữ là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009), cùng trú tại phường An Phú, Gia Lai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.