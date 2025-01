Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Trước đó, khuya 16/1, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Phú Lâm phát hiện đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Kinh Dương Vương - Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân, có dấu hiệu không hoạt động (đèn đỏ 1 chiều đường trên tuyến Kinh Dương Vương). Kiểm tra thùng đèn, cảnh sát phát hiện đèn đã bị điều chỉnh nên nhanh chóng cài đèn tín hiệu trở lại tự động.

Sau đó, Đội CSGT Phú Lâm phối hợp Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, trích xuất dữ liệu camera giám sát ghi nhận hình ảnh một người đã điều chỉnh đèn tín hiệu vào lúc 23h09 ngày 16/1.

Đến 0h48 ngày 18/1, lực lượng chức năng phát hiện một người ngồi trên vỉa hè ở vòng xoay Mũi Tàu, phường 13, quận 6, có nhận dạng giống với hình ảnh thu được từ camera, nên mời về trụ sở làm việc.

Bước đầu, H. thừa nhận tự ý chỉnh đèn tín hiệu như trên. Cảnh sát kiểm tra ma túy đối với H. cho kết quả âm tính.