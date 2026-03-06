Cảnh sát dầm mình dưới sông tìm hung khí vụ án giết người

Ngày 6/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, nhóm đối tượng có hành vi đánh nhau gây chết người đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo Công an Quảng Ngãi, các đối tượng Bùi Văn Châu, Phạm Vương Tú, Phạm Nguyễn Duy Thuận (đều sinh năm 2008, trú tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) có mâu thuẫn với nhân viên của một quán nhậu trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ (Ảnh: Trà Câu).

Khoảng 0h ngày 4/3, nhóm này rủ thêm Lý Xuân Viễn, Trần Đức Khánh (đều trú tại xã Thọ Phong), Phạm Hồng Nam (trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) tìm đánh nhân viên quán nhậu; vũ khí mang theo là 4 rựa phát bờ và 1 cây ba chỉa.

Các đối tượng đi xe máy qua nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi nhưng không tìm được đối thủ. Khi di chuyển qua địa bàn phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), nhóm gặp Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Bùi Hoàng Kha (đều sinh năm 2009, trú tại xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nên gây gổ.

Đối tượng Phạm Vương Tú điều khiển xe chở Bùi Văn Châu, Phạm Hồng Nam ép xe của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Bùi Hoàng Kha rồi dùng rựa tấn công. Nguyễn Bùi Hoàng Kha bị chém trúng đầu nên ngã xuống đường, sau đó tử vong. Nguyễn Quốc Việt bị thương nặng.

Cảnh sát dầm mình dưới sông Trà Khúc mò tìm tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Trà Câu).

Sau khi gây án, các đối tượng đã vứt hung khí xuống sông Trà Khúc và một số địa điểm khác để phi tang. Quá trình điều tra, cảnh sát phải dầm mình dưới sông nhiều giờ để tìm tang vật.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.