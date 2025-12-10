Vừa hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật

Ngày 9/12, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, quê Ninh Bình) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng phải gây mê an thần để thở máy. Sau hơn một ngày, H. được cai máy thở, tỉnh táo trở lại nhưng suy thận diễn tiến rất nhanh.

Nam bệnh nhân cho biết, cuối tuần vừa qua, khi đến nhà bạn chơi, thấy bạn bè đều sử dụng vape (thuốc lá điện tử), nam thanh niên đã thử. Chỉ sau vài hơi, bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ và co giật.

Nam bệnh nhân sau đó được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê và suy thận cấp.

Nam bệnh nhân suy thận cấp diễn tiến nặng sau khi hút thuốc lá điện tử. Các bác sĩ đang kiểm tra kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trên bệnh án điện tử (Ảnh: L.H).

TS Nguyên cho biết, sau 3 ngày cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo và giao tiếp được nhưng chức năng thận bị tổn thương nặng, bệnh nhân còn gặp các vấn đề về sức khoẻ tâm thần như lo âu, stress đều ở mức cao, trí nhớ suy giảm.

Hiện chưa xác định được loại chất độc cụ thể do bệnh nhân không mang theo thiết bị đã sử dụng để xét nghiệm.

TS Nguyên cho biết: "Trước đây đa số bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử chỉ tổn thương não. Nhưng gần đây, nhiều trường hợp kèm theo suy thận nặng, tuổi trung bình nhập viện chỉ khoảng 22 tuổi”.

Không chỉ người trẻ, nhiều người trưởng thành cũng rơi vào tình trạng tương tự chỉ vì hút thử thuốc lá điện tử.

Như trường hợp nữ bệnh nhân H.M.T. (38 tuổi, Bắc Ninh). Trước đó, ở quán ăn, nhìn thấy điếu thuốc lá điện tử trên bàn nên chị tò mò hút thử “một hơi cho biết”. Ngay lập tức chị ngã quỵ, bất tỉnh.

Sau hơn 1 giờ bệnh nhân tỉnh lại nhưng vẫn đau đầu dữ dội, choáng váng, đau ngực và được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai.

TS Nguyên cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thở gấp, kiệt sức, phản ứng chậm, liên tục kêu đau đầu. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa nặng - dấu hiệu thường gặp trong ngộ độc ma túy tổng hợp hoặc chất kích thích mạnh.

"Kết quả MRI sọ não cho thấy tổn thương não rõ rệt, nguy hiểm, có thể để lại di chứng lâu dài. Kiểm tra chức năng nhận thức cho thấy bệnh nhân suy giảm trí nhớ trầm trọng, gần như không nhận ra người quen và gần như không thể ghi nhớ thông tin mới", TS Nguyên thông tin.

Chuyên gia này cho biết, hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu cho các loại hóa chất tổng hợp đang bị trộn vào thuốc lá điện tử. Việc điều trị chỉ dựa vào hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giải độc không đặc hiệu, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa và theo dõi sát tổn thương thần kinh.

“Tổn thương não và suy giảm nhận thức có thể kéo dài dai dẳng hoặc vĩnh viễn”, TS Nguyên cảnh báo.

Trong thực tế, không ít bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử được ra viện sau thời gian dài điều trị nhưng sau đó vẫn tiếp tục gặp tình trạng giảm trí nhớ, giảm tập trung, rối loạn hành vi.

Theo TS Nguyên, tác hại của thuốc lá điện tử hiện vượt xa thuốc lá truyền thống. Không chỉ gây hại cho người sử dụng, nhiều ca viêm phổi nặng ở trẻ em, phụ nữ mang thai và người xung quanh đã được ghi nhận do hít phải hơi chứa hóa chất từ những thiết bị này.

Không chỉ chứa chất gây nghiện nicotine độc hại, thuốc lá điện tử, kể cả thuốc lá nung nóng là môi trường chứa chấp chính của các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới hiện nay. Đây là các loại ma túy phức tạp nhất, độc tính và khả năng gây nghiện mạnh, thay đổi mới liên tục và khó phát hiện nhất.