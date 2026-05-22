Cán bộ thuế liên tục vòi vĩnh, nhận 100 triệu của doanh nghiệp trong ô tô

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Trần Minh Trường để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Trần Minh Trường là công chức thuộc Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế thành phố Cần Thơ.

Trần Minh Trường bị bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp trong ô tô (Ảnh: CTV).

Trước đó, từ ngày 9/4 đến ngày 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trần Minh Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông Huỳnh Minh T. làm giám đốc.

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trần Minh Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa số tiền 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17h ngày 18/5, ông T. đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông Huỳnh Minh T. trong ô tô đậu trước quán cà phê.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.