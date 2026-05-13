"Nữ quái" lừa hơn 7 tỷ đồng bằng chiêu trò cũ

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, trú tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V..

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., đối tượng tiếp tục tiếp cận anh N.V.L. để vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt và thi hành các quyết định, lệnh đối với Trần Thị Kim Xuyến (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, đối tượng tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân rồi tìm cách tránh né các bị hại.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến với thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.