Cán bộ công an cũng bị chiếm đoạt tài khoản, mạo danh mượn tiền

Tại buổi họp báo tháng 2 (ngày 28/2), Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến các cơ quan báo chí.

Theo đó, tình trạng phạm pháp về trật tự xã hội, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ (tăng 5 vụ so với cùng kỳ), làm chết 4 người, bị thương 15 người, xâm hại tải sản hơn 3,4 tỷ đồng. Công an hoàn thành điều tra 30 vụ, bắt 45 đối tượng, trong đó có 27 đối tượng là thanh thiếu niên. Công an Đồng Tháp đã khởi tố 13 vụ, khởi tố 15 bị can, đang tiếp tục điều tra 17 vụ, liên quan 30 đối tượng.

Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo về tội phạm chiếm tài khoản mạng xã hội sau đó, nhắn tin mượn tiền (Ảnh: Nguyễn Hành).

Thượng tá Quốc băn khoăn, trong những vụ án hình sự nghiêm trọng, nổi lên tình trạng thanh thiếu niên gây án. Từ những vụ việc nhỏ như va quẹt xe, các đối tượng sẵn sàng lao đến xô xát, chém nhau dẫn đến chết người.

Thượng tá Quốc mong muốn các gia đình quản chặt con cái, giáo dục các thanh thiếu niên biết kiềm chế để tránh những hậu quả đáng tiếc hay dính vào con đường lao lý.

Điển hình như vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Tân Hồng hồi đầu tháng 1. Từ mâu thuẫn nhỏ khi mua bán khô, hột vịt, hai anh em Đào Văn Tú, Đào Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Tân Hộ Cơ) ra tay đánh Thái Chí Khương (26 tuổi, cùng địa phương). Sau đó, Khương dùng kéo đâm Tú dẫn đến tử vong.

Trong khi nhiều loại hình tội phạm giảm thì số đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội đánh bạc tăng lên (Ảnh: Phước Thanh).

Theo Công an Đồng Tháp, các loại hình tội pháp khác như tội phạm kinh tế, trộm cắp tài sản, ma túy, môi trường,… có xu hướng giảm.

Riêng tội phạm tín dụng đen, Thượng tá Trần Trung Quốc cho biết, thời gian qua trên địa bàn Đồng Tháp chưa phát hiện các đối tượng hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (TPHCM).

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2023, Công an Đồng Tháp chỉ phát hiện một vụ, liên quan 2 đối tượng có hành vi phát 2.000 tờ rơi cho vay trái phép.

Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo, hiện nay nhiều đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, sau đó nhắn tin mượn tiền.

"Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ không chừa một ai, kể cả cán bộ công an tỉnh thời gian qua cũng bị chiếm đoạt tài khoản, sau đó nhắn tin mượn tiền nhiều người. Nhưng rất may, mọi người đã cảnh giác". Thượng tá Quốc cho biết.