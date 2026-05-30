Cái kết của ông trùm đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 4.000 tỷ đồng

Mới đây Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến 4.000 tỷ đồng. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền.

Trong vụ án này, ngoài ông trùm Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại TP Hà Nội) còn có 26 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc; 31 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Anh Việt mức án 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt Mai Anh Việt phải nhận là 14 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TPHCM) nhận án 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khác bị HĐXX tuyên mức án từ 12 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Cáo buộc cho rằng, khoảng đầu năm 2022, bị cáo Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web Bóng X9 và liên kết với các nhà cái lớn như: Bong88.com, viva88.com, sbobet.com,... để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trần Nhung).

Cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.

Theo thỏa thuận, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm từ nhà cái nước ngoài bán lại cho các con bạc.

Sau đó, Sơn liên hệ qua Telegram với đối tượng Lawren (tên thường gọi là Chinh, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang Bóng X9.

Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang Bóng X9 thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web AZbet88c và EX88 liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia.

Các đối tượng thỏa thuận, phân công nhóm của Lawren phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.

Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 của một khách sạn và một địa chỉ nữa ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, bị cáo còn trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào để thuê, tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng phần trăm lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Các nhân viên này hoạt động theo nhóm lĩnh vực như quảng cáo, lôi kéo con bạc; chăm sóc con bạc; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Ngoài việc sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch, từ tháng 12/2024, Mai Anh Việt còn thuê cổng thanh toán đặt tại Campuchia để hỗ trợ nạp rút tiền tự động cho các con bạc nhằm tăng tính chuyên nghiệp và thu hút người chơi.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, ông trùm Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là hơn 4.000 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, Mai Anh Việt còn cùng vợ nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều (SN 1994) và Trịnh Lệ Bình (SN 1978, đều ở TPHCM) tổ chức.

Từ ngày 17/1/2023 đến 18/5/2025, Việt đã chuyển từ các tài khoản công ty để đóng hụi hơn 5 tỷ đồng (trong đó, đóng 10 hụi của Kiều với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; đóng 5 hụi của Bình với tổng số tiền gần 600 triệu đồng).