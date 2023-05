Cái giá phải trả cho những kẻ giết người, chặt xác phi tang

Vài ngày qua, dư luận đang quan tâm đến vụ người dân phát hiện 2 chân, tay người bị cháy xém đặt trong chiếc túi du lịch tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương). Bộ Công an đã phải tung lực lượng vào điều tra vụ án.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ án ly kì như vậy. Trước đây, có những vụ án man rợ tương tự cũng đã xảy ra tại một số địa phương khác trên cả nước, trong đó có tỉnh Bình Dương và Hà Nội.

Điển hình như vụ, chồng giết vợ rồi phân xác, phi tang xuống sông Đuống (Hà Nội) vào năm 2019 hay vụ vợ giết chồng rồi phân xác, cho vào thùng rác để phi tang ở Bình Dương, xảy ra cuối năm 2017.

Túi du lịch và móng tay giả trong vụ 2 chân, tay bị cháy xém ở Bình Dương được công an cung cấp (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo đó, Dân trí đã đưa tin, năm 2017, Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải (SN 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngọc Anh sau đó mua tặng bà Hải một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở.

Sau khi cả 2 đăng ký kết hôn và chung sống một thời gian, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc xe Parado nhưng không chịu sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ cho Ngọc Anh.

Từ đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào bên trong rồi dùng một thanh sắt đánh vợ tử vong. Đến tối, Ngọc Anh quấn xác nạn nhân cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể bà Hải ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).

Tại đây, Ngọc Anh phân thi thể bà Hải làm nhiều phần rồi ném xuống sông phi tang.

Ngày 4/2/2019, Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sáng 1/9/2020, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình về tội Giết người.

Tương tự, vào năm 2017, tại Bình Dương cũng đã xảy ra vụ án vợ giết chồng, gây rúng động cả nước.

Theo đó, chiều ngày 16/12/2017, nhân viên đi thu gom rác thải sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nay là TP Thuận An, Bình Dương) thấy chiếc túi xách du lịch còn mới nên mở kiểm tra thì phát hiện phần đầu người.

Công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính của nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang). Cả 2 ở trọ tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao.

Diễm sau đó bị công an bắt khẩn cấp. Tại phòng trọ của 2 vợ chồng, công an phát hiện nhiều vết máu. Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chồng mình, rồi phân xác phi tang.

Diễm khai báo, tình cảm giữa hai vợ chồng đã bị rạn nứt từ 3 năm trước. Người phụ nữ này cho rằng nhiều lần phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người khác. Dù đã khuyên ngăn nhưng chồng không nghe khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 2h ngày 16/12/2017, anh Tú đi uống rượu trở về phòng trọ thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Tú lấy con dao dọa chém chết Diễm và bị vợ dùng chân đạp vào vùng kín và đâm chồng.

Sau khi giết chết chồng, Diễm đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần cho vào túi nylon mang đi phi tang. Riêng phần đầu nạn nhân được cho vào túi xách mang ném cạnh sọt rác.

Ngày 23/8/2018, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Diễm về tội Giết người. HĐXX cho rằng dù bị cáo giết người man rợ nhưng gây án trong lúc tinh thần bị kích động, đã tỏ ra ăn năn hối tội, hơn nữa 2 con còn nhỏ; nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của bị hại.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Diễm mức án tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia định bị hại số tiền 80 triệu tiền mai táng phí.

Phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém tại bãi đất trống

Chiều tối 24/5, người dân phát hiện 2 chân, tay bị cháy xém tại bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm người. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra.

Công an Bình Dương nhận định, nạn nhân có đặc điểm nhận dạng gồm 2 tay, 2 chân (trong đó 2 chân bị nhiệt hóa), nạn nhân là nam, có độ tuổi khoảng 30-35 tuổi, trên hai bàn tay có gắn móng giả, cao khoảng 1,55-1,59m.

Nạn nhân chết khoảng từ ngày 14/5, các phần của tử thi được đặt trong một túi xách có hình dạng màu đỏ.

Tối 26/5, Công an Bình Dương cũng đã công bố mẫu móng tay giả trong vụ án trên. Công an Bình Dương cũng phát đi thông báo đề nghị rà soát nhân viên công ty, người lao động trên địa bàn đang mất liên lạc.

Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.