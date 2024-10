Cách cán bộ công an ở Hà Nội tiếp tay cho đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong cáo trạng vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, VKSND Tối cao xác định đường dây này bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 4/2019.

Thời điểm trên, Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ở Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Kim Hương (39 tuổi, ở quận Long Biên) đặt mua 30kg ma túy đá và 400 gói ma túy hồng phiến của Hạ Bá Vừ (người Lào). Hai bên thống nhất giao ma túy ở khu vực cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh).

Chế Quang Đời (25 tuổi), Chế Quang Khôi (23 tuổi, 2 anh em) và Trương Hồng Tảo (40 tuổi) được Thành chỉ đạo đi nhận ma túy. Lấy được "hàng", Khôi và Tảo đón xe khách để vận chuyển ma túy ra Hà Nội, giao cho Hương và Trương Tuấn Dũng (48 tuổi, anh của Tảo) tại căn hộ ở chung cư New Horizon City (Mai Động, Hà Nội) do Thành thuê ở.

Tại đây, Khôi và Tảo xếp ma túy từ vali, balo sang một tủ gỗ và một máy hút bụi để ngụy trang, sau đó mang xuống sảnh chung cư.

(Ảnh minh họa: C.O.).

Cùng thời điểm đó, Tuấn gọi điện báo Hương tới nhận ma túy. Đi đến bằng chiếc Kia Morning, Hương không thể cất được tủ gỗ và máy hút bụi do xe quá nhỏ.

Vì vậy, Hương gọi cho Nguyễn Văn Hưng (khi đó là cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên) nhờ thuê hộ xe đến chung cư New Horizon City để chở hộ đồ.

Hưng sau đó lái chiếc ô tô trật tự loại xe 5 tạ của Công an phường Đức Giang đến điểm hẹn và được Khôi, Tảo và Nguyễn Thành Đức (35 tuổi, ở Hà Nội) bê 2 kiện hàng chứa ma túy lên thùng.

Chiếc xe công vụ di chuyển đến nhà trọ của Hương tại ngõ 987 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang để Hương và Đức chuyển tủ gỗ và máy hút bụi vào trong nhà cất giấu.

Sáng hôm sau, tất cả những bị can trên tụ họp tại nhà trọ của Hương. Tại đây, Hương giới thiệu về Hưng rằng: "Đây là anh Hưng cán bộ Công an phường Đức Giang, là người đã dùng xe tải trật tự Cảnh sát đến chở ma túy ngày hôm qua", rồi để cả nhóm làm quen với Hưng.

Theo cáo trạng, trước thời điểm trên khoảng 1 tháng, tức tháng 3/2019, để chuẩn bị cho việc mua bán ma túy, Hương đã nhờ Hưng tìm giúp một căn nhà gần khu vực nhà trọ của Hương để cất đồ, nhưng Hưng chưa tìm được.

Đến tháng 5/2019, do thấy việc để ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị Hưng cho để nhờ ít đồ (là ma túy) tại gara cấp 4 phía sau nhà Hưng một thời gian. Cựu cán bộ công an đã đồng ý.

Sau đó, khoảng 4-5kg ma túy đá và khoảng 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tại gara ô tô sau nhà Hưng. Để tránh bị phát hiện, số ma túy trên được để vào một thùng cát tông, phủ bao tải dứa lên trên.

Theo chỉ đạo của Hương, Đức nhiều lần đến nhà Hưng để lấy ma túy mang về bán lẻ cho khách. Mỗi lần như vậy, Đức đều phải gọi Hưng để lấy chìa khóa cửa gara.

Một số lần, Đức đến trụ sở Công an phường Đức Giang để lấy chìa khóa từ Hưng. Tuy nhiên, sau này, do Hưng thường xuyên đi làm nên Hương đã chỉ đạo Đức đem toàn bộ số ma túy còn lại về nhà trọ của Hương.

Trong khoảng tháng 5 đến tháng 6/2019, Hưng đã sắp xếp cho Hương gặp chị L.T.T.T. để nhờ người phụ nữ này thuê giúp căn phòng ở tòa nhà Phương Nam (số 273 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang). Khi trao đổi với chị T., Hương nói thuê để cho cậu em ngủ nghỉ.

Căn phòng trên sau đó trở thành nơi cất giấu ma túy và là địa điểm để các bị can lấy "hàng" đem bán cho khách. Tháng 10/2020, Hương thôi không thuê căn phòng này.