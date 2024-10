"Ông trùm" buôn ma túy bị bắt khi đang ôm bạn gái ngủ trong khách sạn

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Hiệp (SN 1998), Quách Ngọc Quí (SN 1990), Phạm Văn Sang Em (SN 1996), Nguyễn Thanh Phương (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Long An) và Võ Trọng Nhân (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo điều tra, rạng sáng 14/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường An Lạc A, phát hiện Quách Ngọc Quí đang đậu ô tô trên đường Dương Tự Quán. Qua kiểm tra, nhà chức trách thu giữ trên xe có một hộp giấy đựng một gói nylon chứa gần 1kg ma túy.

Quí khai nhận, theo sự phân công của Hiệp, anh ta lái ô tô đến cổng Khu công nghiệp Đức Hòa, tỉnh Long An, để gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi để nhận 2 gói ma túy. Sau đó, Quí mang ma túy về nhà, đóng gói thành 2 phần rồi đi giao cho Võ Trọng Nhân (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) và đến quận Bình Tân để giao gói còn lại thì bị bắt. Quí khai thêm việc đi giao ma túy còn có Phạm Văn Sang Em theo sự phân công của Hiệp.

Mở rộng điều tra, chưa đầy 2 giờ sau, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp Công an xã Bình Đức, huyện Bến Lức mời làm việc đối với Phạm Văn Sang Em và khám xét nơi ở của anh ta.

Súng đạn được thu giữ trong đường dây ma túy (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua đó, cảnh sát phát hiện 17 gói ma túy với tổng trọng lượng khoảng 2kg, 1 khẩu súng cùng 20 viên đạn. Sang Em khai nguồn gốc súng đạn là của một người bạn quen biết ngoài xã hội gửi cất giữ. Ngoài ra, bị can cho biết trước đó anh ta đã bán cho Nguyễn Thanh Phương 3 gói ma túy nước vui, tặng kèm 2 viên thuốc lắc.

Quá trình truy xét mở rộng vụ án, sáng 14/9, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, ập vào một phòng tại khách sạn Hải Âu, bắt giữ Trần Quang Hiệp. Kiểm tra trong phòng, cảnh sát thu giữ trong nhà vệ sinh dưới chân bồn cầu có gói nylon chứa lượng lớn ma túy.

"Thời điểm bị cảnh sát vây bắt, "ông trùm" buôn ma túy đang ôm bạn gái ngủ. Việc truy xét nhanh khiến đối tượng này không kịp trở tay và tỏ ra vô cùng bất ngờ", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Trần Quang Hiệp khai hồi tháng 7, anh ta quen biết đối tượng tên "Bi" thường gọi là "Anh 2" ở Campuchia. Trần Quang Hiệp được phân công tìm nơi cất giấu ma túy, khách cần mua ma túy để "Anh 2" gửi ma túy từ Campuchia về cho Trần Quang Hiệp bán.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, trưa cùng ngày, tại phòng VIP của khách sạn Anh Tiến, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức bắt giữ Nguyễn Thanh Phương (SN 1984, ngụ tỉnh Long An), thu giữ trong ba lô của Phương một số ma túy, 2 khẩu súng và 26 viên đạn các loại. Phương khai mua ma túy của Sang Em để sử dụng, còn súng đạn anh ta mua trên mạng để phòng thân.

Riêng Võ Trọng Nhân bị cảnh sát bắt vào chiều 14/9, tại căn hộ Taka Garden, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tiến hành khám xét khẩn cấp ô tô và nơi ở của Nhân, cảnh sát thu giữ lượng lớn ma túy cùng 1 khẩu súng.

Như vậy, chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ từ lúc phát hiện vụ việc ban đầu, Công an quận Bình Tân đã triển khai lực lượng, triệt phá cả đường dây buôn ma túy, thu giữ tổng cộng 5 khẩu súng, trong đó có 3 khẩu súng quân dụng.