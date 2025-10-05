Ngày 4/10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) xin giảm nhẹ hình phạt đối với bản án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có vai trò đồng phạm với ông Kháng, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) cũng xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ án 8 năm tù.

Ca sĩ Quốc Kháng xin giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan tới vụ án, Lê Thị Mỹ Châu (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 17 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen với Kháng. Lúc này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ.

Nghĩ người này có quan hệ rộng nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Bị cáo Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) để tìm cách "chạy án". Ông Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do cựu cán bộ công an này chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Sau đó, Kháng trao đổi lại với bà Châu. Tin tưởng những gì Kháng nói, bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng số tiền được yêu cầu là 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Kháng chuyển cho Nam 480 triệu đồng và số còn lại dùng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.