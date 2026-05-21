Bắt giữ 6 người thuê căn hộ cao cấp ở TPHCM để lừa đảo qua mạng

Ngày 21/5, Công an phường Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) bắt giữ 6 người cấu kết với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sáu người bị bắt giữ gồm: Vũ Mạnh Ninh (38 tuổi, quê Hải Phòng), Hứa Văn Tú (30 tuổi), Nguyễn Gia Khuyến (22 tuổi, cùng quê Tuyên Quang), Đỗ Trọng Lễ (26 tuổi, quê Ninh Bình), Đồng Sỹ Quỳnh (42 tuổi, quê Lâm Đồng) và Đào Quang Hùng (58 tuổi, ngụ TPHCM).

Công an tống đạt lệnh bắt các đối tượng (Ảnh: Công an phường Vũng Tàu).

Theo cơ quan công an, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số đối tượng trong đường dây này còn bị điều tra hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm truy quét tội phạm, phòng chống ma túy, lúc 0h10 ngày 12/5, Công an phường Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Beer Garden 88 (số 151 đường Thùy Vân). Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu mở rộng điều tra, phát hiện một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Các đối tượng thuê căn hộ tại chung cư cao cấp trên địa bàn để làm "đại bản doanh" hoạt động, câu kết với các đầu nậu tại Campuchia và Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và tổ chức các bữa tiệc ma túy.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.