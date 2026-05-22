Nam thanh niên ở TPHCM đãi sinh nhật 3 ngày bằng tiệc ma túy

Chiều 22/5, TAND khu vực 2 đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi), Nguyễn Gia Bảo Ngọc (25 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (26 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 17/10/2023, Nguyễn Thanh Tùng tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà trên đường Nguyễn Kiệm (TPHCM) rồi mời nhiều bạn bè đến ăn nhậu, trong đó có Bùi Đức Bảo Ngọc, Nguyễn Gia Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Như Q.

Sau cuộc nhậu, cả nhóm rủ nhau đến một căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi để tiếp tục vui chơi. Trên đường di chuyển, Tùng cùng Bùi Đức Bảo Ngọc bàn bạc, thống nhất mua ma túy về sử dụng cho cả nhóm.

Khi đến nơi, Như Q. đề xuất mọi người góp tiền mua ma túy, nhưng Tùng không đồng ý, nói sẽ tự chi trả để đãi bạn bè nhân dịp sinh nhật. Sau đó, cả nhóm cùng sử dụng ma túy tại căn hộ.

Sáng 18/10/2023, Tùng chuyển gần 14 triệu đồng cho Bùi Đức Bảo Ngọc để thanh toán tiền mua ma túy trước đó. Đến tối cùng ngày, Như Q. gọi thêm bạn trai là Hoàng Hồng Quân đến tham gia cuộc vui. Khi hết ma túy, cả nhóm tiếp tục đặt mua thêm để sử dụng.

Cuộc vui kéo dài liên tục suốt 3 ngày. Đến chiều 19/10/2023, mọi người phát hiện Như Q. rơi vào trạng thái bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Kết luận giám định pháp y xác định Nguyễn Thị Như Q. tử vong do phù phổi cấp sau sử dụng ma túy.

Sau vụ việc, Tùng cùng Bùi Đức Bảo Ngọc quay lại căn hộ để dọn dẹp, phi tang các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy rồi bỏ trốn. Riêng Nguyễn Gia Bảo Ngọc ở lại hiện trường cho đến khi được Công an phường Thạnh Mỹ Lợi mời về làm việc.

Đối với Bùi Đức Bảo Ngọc, do bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để xử lý sau khi bắt được.