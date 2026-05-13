Bốn thanh niên đập phá hòm công đức, trộm két sắt tại miếu Đồng Vệ

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm N.H.V. (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Thành, Phú Thọ), P.P.M. (SN 2009, xã Vĩnh Thành), Đ.T.T. (SN 2009, xã Vĩnh Thành) và N.T.D. (SN 2009, xã Vĩnh Tường).

Các đối tượng đập phá hòm công đức, lấy trộm két sắt tại miếu Đồng Vệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc két sắt tại miếu Đồng Vệ bị kẻ gian lấy trộm rạng sáng 8/5, Công an xã Vĩnh Hưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Thu thập tài liệu liên quan, công an xác định 4 đối tượng điều khiển hai xe máy đột nhập miếu Đồng Vệ, đập phá hòm công đức, lấy trộm két sắt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xác định vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, công an khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận. Sau thời gian ngắn điều tra, danh tính 4 đối tượng được làm rõ.

Công an xã Vĩnh Hưng đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.