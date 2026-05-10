Phú Thọ tiếp nhận, quản lý gần 664ha Vườn quốc gia Tam Đảo

Theo quyết định vừa ban hành của UBND tỉnh Phú Thọ, diện tích trên được giao cho UBND xã Đạo Trù (163,667ha), xã Đại Đình (253,55ha), xã Bình Tuyền (137,75ha) và Công ty Lâm nghiệp Phú Thọ (40,99ha, trên địa bàn xã Đạo Trù) quản lý.

Ngoài ra, 67,7ha đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 13 công trình, dự án. Tỉnh Phú Thọ giao các đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng các công trình, dự án phối hợp với UBND cấp xã cập nhật hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và quản lý, sử dụng theo quy định.

Một góc Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Anh Tuấn Trần).

Phú Thọ giao đơn vị chuyên môn hướng dẫn UBND các xã rà soát hiện trạng, xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, tham mưu thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có) thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Vườn quốc gia Tam Đảo bàn giao nguyên trạng diện tích điều chỉnh nêu trên cho các đơn vị nhận theo đúng quy định hiện hành; thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày 30/6.

Vườn quốc gia Tam Đảo trải rộng trên ba tỉnh Phú Thọ (các xã Đạo Trù, Đại Đình, Tam Dương Bắc, Tam Đảo, Bình Tuyền), Thái Nguyên (các xã Phú Xuyên, La Bằng, Đại Từ, Vạn Phú, Quân Chu), Tuyên Quang (các xã Sơn Dương, Tân Thanh, Sơn Thủy) và cách trung tâm Hà Nội khoảng 75km về phía Bắc.

Dãy núi Tam Đảo có chiều dài khoảng 50km, với diện tích 850km2, là địa điểm trekking nổi tiếng với 3 đỉnh cao trên 1.000m, gồm Thiên Thị (1.591m), Thạch Bàn (1.420m) và Phù Nghĩa (1.250m).