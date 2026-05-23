Bóc gỡ đường dây buôn lậu xe điện từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can gồm: Lý Hồng Lâm (SN 1993), Nguyễn Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (SN 1990) và Lại Quý Dương (SN 1995), cùng trú tại thành phố Hà Nội. Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội Buôn lậu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố đối với các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình xác minh, công an phát hiện phía sau những cửa hàng kinh doanh xe điện ba bánh là đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ, có sự câu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra cơ sở kinh doanh “Tổng kho xe điện” trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Phú Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Kho xe điện trong đường dây buôn lậu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các bị can khai nhận, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên khoảng tháng 3, Lâm và Thoan đã sử dụng mạng xã hội để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan. Giá vận chuyển được thỏa thuận 1-1,3 triệu đồng/m3 hàng hóa.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đến nay, tổng số tang vật mà cơ quan công an thu giữ là hơn 500 xe điện nhập lậu, với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, đối tượng được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Dù biết rõ toàn bộ số xe điện đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhưng Dương vẫn tích cực tham gia, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.