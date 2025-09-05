Hơn 1.800 quạt điện nhập lậu được lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện

Qua kiểm tra xe ô tô tải ISUZU mang BKS 30M - 221.81, Đội QLTT số 18 và Đội Cảnh sát giao thông số 9 đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trên nhãn có chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Qua xác minh ban đầu cho thấy, lái xe kiêm chủ hàng là ông Phùng Quang Chiến, trú tại thôn Tri Lai, xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Đội QLTT số 18 thu giữ lô quạt điện nhập lậu không an toàn (Ảnh Chi Cục QLTT Hà Nội).

Cụ thể, quạt tích điện cầm tay DIGITAL: 1000 chiếc, giá bán là: 30.000 đồng/chiếc; sạc điện 21V: 600 chiếc, giá bán là: 15.000 đồng/chiếc; quạt tích điện LITHIUM: 72 chiếc, giá bán là: 155.000 đồng/chiếc; sạc điện LI-ION: 160 chiếc, giá bán là: 15.000 đồng/chiếc.

Tổng 1.832 sản phẩm trị giá trên 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với số hàng hóa trên. Bước đầu xác định, số hàng hóa trên là hàng hóa không bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Qua lời khai ban đầu, ông Phùng Quang Chiến trình bày vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đi mua gom hàng hóa về bán kiếm lời quanh khu vực Sơn Tây - Quảng Oai - Vật Lại. Ông không có hóa đơn, chứng từ để xuất trình đối với số hàng hóa trên và đang chào hàng quanh khu vực, chưa bán được sản phẩm nào ra thị trường.

Đại diện Đội QLTT số 18 cho biết áp dụng Điểm g Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 98 ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động, Đội QLTT số 18 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Quang Chiến số tiền là 25 triệu đồng, liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Đồng thời, áp dụng Điểm a Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 98 ngày 26/8/2020 của Chính phủ, buộc tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (trị giá hàng hóa vi phạm là: 52,56 triệu đồng). Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Châu