Bộ đội Biên phòng TPHCM triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Ngày 22/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ Vũ Đỗ Huấn (SN 1981) tại số nhà 59/1 Tiền Cảng (phường Rạch Dừa, TPHCM) vào trưa 21/3, thu giữ 2 gói ma túy đá.

Trước đó, lúc 12h45 ngày 15/3, tại hẻm 12, đường Phan Huy Ích, phường Vũng Tàu, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá và Công an phường Vũng Tàu bắt quả tang Nguyễn Văn Hoài Phúc (SN 1996) tàng trữ ma túy.

Lúc kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người Phúc 2 gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 5 gói ma túy đá và một số tang vật khác.

Hai vụ việc trên đang được Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.