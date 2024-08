Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can đường dây mua gần 19.200 hóa đơn khống

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can về 2 tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) và Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc, vợ Thuyết) chỉ đạo Giám đốc Công ty Danh Nguyễn Quý Khái, Kế toán trưởng Công ty Thành An Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Danh Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa (phụ trách kế toán 3 công ty) lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm kế toán FAST để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty.

Cụ thể, một là hệ thống sổ kế toán tài chính "nội bộ", ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế liên quan đến hoạt động của 3 công ty, cũng như các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp.

Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: Bộ Công an).

Hai là hệ thống sổ kế toán tài chính thuế. Hệ thống này khai man số liệu để lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế với các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chi phí đầu vào, tăng giá vốn hàng bán, giảm lợi nhuận, giảm thuế phải nộp.

Kết luận điều tra chỉ ra, việc quản lý 2 hệ thống sổ kế toán trên phần mềm FAST được các kế toán nhóm Công ty Thành An trực tiếp thực hiện, gồm Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa và Bùi Mai Hương.

Nhóm 3 bị can này duy trì việc mua hóa đơn khống của các công ty/hộ kinh doanh cá thể.

Cụ thể, Hòa lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm, mức "chi phí" mua hóa đơn. Sau đó, Hòa và Hương liên hệ, thỏa thuận với các đầu mối có công ty/hộ kinh doanh để mua, bán hóa đơn khống. Hàng tháng, Hương lập bảng kê các đơn hàng để gửi cho các đầu mối bán hóa đơn.

Theo kết luận điều tra, ban đầu, Hòa và Hương liên hệ 7 "đầu mối" điều hành các công ty/hộ kinh doanh, sau đó 7 "đầu mối" tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu 25 "đầu mối" khác để xuất bán hóa đơn khống cùng hưởng lợi.

Hương trực tiếp theo dõi việc chuyển tiền theo hợp đồng cho các công ty/hộ kinh doanh và làm việc với họ về việc chuyển lại tiền cho nhóm Công ty Thành An sau khi trừ thuế, phí mua bán.

Từ năm 2017 đến năm 2022, Hòa và Hương đã mua 19.167 hóa đơn khống (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 3.689 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỷ đồng; tổng tiền hàng sau thuế là hơn 3.765 tỷ đồng và tổng chi phí mua hóa đơn là hơn 257 tỷ đồng.

Việc hạch toán đối với 19.167 hóa đơn khống (không có hàng hóa) được Hòa và Hương cập nhật vào hệ thống sổ kế toán Thuế nhằm tăng chi phí, giảm thuế phải nộp. Còn phần chi phí mua hóa đơn khống và các phần thực thu, thực chi khác được Hoa theo dõi trên sổ kế toán tài chính "nội bộ".

Kết luận điều tra chỉ ra, kết quả kinh doanh của 3 công ty trong giai đoạn 2017 - 2022 cho thấy tổng tài sản và tổng nguồn vốn là hơn 8.542 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 562 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 448 tỷ đồng; tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách là hơn 114 tỷ.

Tuy nhiên, tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm FAST nội bộ tại Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi lại thể hiện 3 doanh nghiệp này có tổng tài sản và tổng nguồn vốn là hơn 12.828 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là 2.655 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế là 2.563 tỷ đồng.

Như vậy, giữa sổ sách công khai và nội bộ có sự chênh lệch, cụ thể là tổng tài sản và nguồn vốn tăng 4.286 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 2.092 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, hành vi trên của các bị can gây thiệt hại ngân sách Nhà nước về thuế là hơn 743 tỷ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan tố tụng cũng kê biên 18 bất động sản của các bị can, phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỷ đồng.