Lên mạng hẹn giao dịch mua xe máy rồi mang dùi cui điện đến cướp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Hoàng Nam (cùng trú xã Tam Đảo, Phú Thọ) và Trần Quang Trường (xã Bình Tuyền, Phú Thọ) về tội Cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Ba đối tượng vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Lan Hương).

Theo công an, anh N.Đ.G. (quê Tuyên Quang, thuê trọ tại xã Bình Tuyền) mang xe máy tới Khu công nghiệp Bá Thiện để giao dịch bán cho người mua liên hệ qua mạng xã hội.

Tại đây, anh G. bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, đánh đập và sử dụng dùi cui điện chích vào vùng đầu, vùng mặt, sau đó cướp xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Đồn công an Khu công nghiệp Bá Thiện và công an các xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau đó, công an bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Ngọc Nam (SN 2008) Nguyễn Hoàng Nam (SN 2009) và Trần Quang Trường (SN 2008).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Nam lập tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên hệ, trao đổi mua bán xe máy với anh G. Sau đó, Nam rủ hai đối tượng còn lại bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán tài sản qua mạng. Người bán nên kiểm tra kỹ thông tin người giao dịch, không đi một mình và cần lựa chọn địa điểm đông người, có hệ thống camera an ninh. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần dừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan chức năng.