Cô gái Hà Nội bị phạt 45 triệu đồng vì tiêm filler không có phép

Chiều 7/8, Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) cho biết đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê, do bà Đ.T.T.N. (33 tuổi, thường trú tại thôn Lương Xá, xã Quảng Bị, Hà Nội) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này thực hiện dịch vụ tiêm filler (tiêm chất làm đầy để xóa nhăn, tạo hình và làm căng mịn da) cho khách hàng mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Hành vi đó được xác định vi phạm điểm a, khoản 6 Điều 39 Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bà Đ.T.T.N. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Khê).

Từ tham mưu của công an, Chủ tịch UBND xã Phú Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Thuý Ngọc về hành vi Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động với mức tiền 45 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở 12 tháng.

Công an khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh, dù quy mô nhỏ, nếu cung cấp dịch vụ làm đẹp như tiêm filler, botox (giúp xóa khuyết điểm lão hóa như vết chân chim đuôi mắt, nếp nhăn trán, nếp cau mày) vẫn phải đăng ký kinh doanh và có giấy phép hoạt động y tế theo quy định trước khi triển khai dịch vụ.

Người dân khi có nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, botox nên lựa chọn các cơ sở y tế, thẩm mỹ được cấp phép đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.